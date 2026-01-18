Imenovana nova Vlada RS: Minić ostaje premijer, ovo su imena svih ministara

Na posebnoj sjednici NSRS imenovana je Vlada RS, a premijer ostaje SNSD-ov Savo Minić.

Savo Minić je izabran za premijera s 49 glasova za, dok opozicija nije glasala. Za Vladu RS je glasalo 48 zastupnika, a opozicija također nije glasala.

Podsjećamo, on je odlučio podnijeti ostavku uoči odluke Ustavnog suda BiH o ustavnosti Vlade RS, s obzirom da ga je za mandatara imenovao Milorad Dodik nakon što mu je oduzet mandat predsjednika RS.

Ipak, u SNSD-u su odlučili da ovo ne bude samo tehnička stvar u kojoj će legalna osoba predložiti premijera, nego su odlučili i promijeniti pet ministara. Predsjednik BORS-a Radan Ostojić zamijenit će Danijela Egića u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS, Draga Mastilović mijenja Sinišu Karana u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS.