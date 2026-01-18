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PET PROMJENA

Imenovana nova Vlada RS: Minić ostaje premijer, ovo su imena svih ministara

Bivši član kabineta gradonačelnika Brčkog Siniše Milića (SNSD) Nedžad Ned Puhovac će biti novi ministar trgovine i turizma umjesto Denisa Šulića

Savo Minić - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

18.1.2026

Na posebnoj sjednici NSRS imenovana je Vlada RS, a premijer ostaje SNSD-ov Savo Minić.

Savo Minić je izabran za premijera s 49 glasova za, dok opozicija nije glasala. Za Vladu RS je glasalo 48 zastupnika, a opozicija također nije glasala.

Podsjećamo, on je odlučio podnijeti ostavku uoči odluke Ustavnog suda BiH o ustavnosti Vlade RS, s obzirom da ga je za mandatara imenovao Milorad Dodik nakon što mu je oduzet mandat predsjednika RS.

Ipak, u SNSD-u su odlučili da ovo ne bude samo tehnička stvar u kojoj će legalna osoba predložiti premijera, nego su odlučili i promijeniti pet ministara. Predsjednik BORS-a Radan Ostojić zamijenit će Danijela Egića u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS, Draga Mastilović mijenja Sinišu Karana u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS.

Bivši državni ministar Vojin Mitrović neće biti više ministar privrede i preduzetništva, a mijenja ga Radenko Bubić iz Kotor Varoša. Bivši član kabineta gradonačelnika Brčkog Siniše Milića (SNSD) Nedžad Ned Puhovac će biti novi ministar trgovine i turizma umjesto Denisa Šulića. Irena Ignjatović, nastavnica iz Doboja, nova je ministrica za porodicu, omladinu i sport mijenja svoju stranačku kolegicu iz Socijalističke partije Selmu Čabrić.

Zora Vidović ostaje ministrica finansija, Željko Budimir ministar unutrašnjih poslova, Zoran Stevanović saobraćaja i veza, Petar Đokić ministar erngetike i socijalne zaštite, Zlatan Klokić ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Borivoje Golubović za prosvjetu i kulturu, Bojan Vipotnik u resoru prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, Anđelka Kuzmić u resoru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Goran Selak u resoru pravde i Senka Jujić u resoru uprave i lokalne samouprave.

# NSRS
# VLADA RS
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