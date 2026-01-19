Salih Fočo, profesor Filozofskog fakulteta UNSA: Svaka sila za vremena, a nevolja redom ide

Ime i prezime: Salih Fočo.
Datum i mjesto rođenja: 16. juni 1953. godine, selo Lukavac, opština Trnovo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Arhitekturom.
Šta vam je bio prvi posao u životu: Majstorski poslovi za izradu predmeta od plastike.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Čamac.
Najdraža pjesma: “Ostajte ovdje”, Alekse Šantića.
Šta gledate na televiziji: Dokumentarne i historijske emisije.
Šta vas nervira: Primitivizam.
Najdraži grad: Mostar.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ruksak za planinarenje.
Čega se plašite: Nesposobnosti političkih lidera.
S kim najradije pijete kafu: S dragim prijateljima.
Omiljena društvena mreža: Ne pratim društvene mreže.
Najdraža boja: Crvena.
Ko vam je uzor: Vinston Čerčil (Winston Churchill), Muhamed Filipović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uspostavio socijalnu politiku i smanjio siromaštvo.
Najdraži pisac: Erih From (Erich Fromm).
Omiljeni muzičar ili bend: Izvorne narodne pjesme sevdalinke.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Imati hrabrosti ne svidjeti se drugima“.
Tim za koji navijate: Željo.
Omiljena narodna izreka: „Svaka sila za vremena, a nevolja redom ide“.
Koje pitanje najviše mrzite: Šta mislite o sadašnjoj političkoj situaciji.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Izet Fazlinović, “Lud, zbunjen, normalan”.
Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Ponovo Kinu.