Salih Fočo, profesor Filozofskog fakulteta UNSA: Svaka sila za vremena, a nevolja redom ide

Ime i prezime: Salih Fočo.

Datum i mjesto rođenja: 16. juni 1953. godine, selo Lukavac, opština Trnovo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Arhitekturom.

Šta vam je bio prvi posao u životu: Majstorski poslovi za izradu predmeta od plastike.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Čamac.

Najdraža pjesma: “Ostajte ovdje”, Alekse Šantića.

Šta gledate na televiziji: Dokumentarne i historijske emisije.

Šta vas nervira: Primitivizam.

Najdraži grad: Mostar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ruksak za planinarenje.

Čega se plašite: Nesposobnosti političkih lidera.

S kim najradije pijete kafu: S dragim prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Ne pratim društvene mreže.

Najdraža boja: Crvena.

Ko vam je uzor: Vinston Čerčil (Winston Churchill), Muhamed Filipović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uspostavio socijalnu politiku i smanjio siromaštvo.

Najdraži pisac: Erih From (Erich Fromm).

Omiljeni muzičar ili bend: Izvorne narodne pjesme sevdalinke.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Imati hrabrosti ne svidjeti se drugima“.

Tim za koji navijate: Željo.

Omiljena narodna izreka: „Svaka sila za vremena, a nevolja redom ide“.

Koje pitanje najviše mrzite: Šta mislite o sadašnjoj političkoj situaciji.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Izet Fazlinović, “Lud, zbunjen, normalan”.

Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Ponovo Kinu.