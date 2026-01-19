"Bejbi bum" u Bijeljini: Od početka godine rođeno više od 40 beba

Od početka ove godine u Bijeljini je rođeno više od 40 beba, zbog čega iz porodilišta bijeljinske bolnice očekuju da će ovaj mjesec biti rekordan po broju novorođenčadi. Prošla godina završena je sa oko 850 porođaja, od čega je najviše prvorođene djece u porodici, piše BHRT.

Prva beba u novoj 2026. godini rođena je pola časa poslije ponoći, a druga sat i po kasnije.

Od početka godine bijeljinsko porodilište svakodnevno bilježi veći broj porođaja.

Prim. dr. Milivoje Pelemiš, Načelnik Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnica “Sveti vračevi” Bijeljina, izjavio je da su ovu godinu lijepo počeli.

- Zaključno sa jučerašnjim datumom imali smo 40 porođaja, a iz tih 40 porođaja imali smo 42 bebe. S obzirom da je pola mjeseca, do kraja mjeseca ako bi računali 80 porođaja za nas je velika stvar – istakao je on.

Najviše novorođenčadi u bijeljinskoj bolnici su prvorođena djeca u porodici, dodaje doktor Pelemiš. Dobre vijesti imaju i u matičnoj službi, gdje bilježe porast broja upisanih u matičnu knjigu rođenih u odnosu na godinu ranije.

Dragana Koprivica, v.d. načelnika za opštu upravu grada Bijeljina također je govorila za BHRT.

- U odnosu na prethodnu godinu malo je porast kada je u pitanju broja rođenih. Ukupan broj rođenih u prethodnoj godini je 1083 – kazala je Koprivica.

Prema podacima entitetskog Zavoda za statistiku, u protekloj deceniji broj rođene djece u Republici Srpskoj nije mnogo oscilirao i iznosio je oko 9.300 godišnje.