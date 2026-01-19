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ALARMANTNO

Mljekari upozoravaju: Pred kolapsom smo, prijeti gašenje farmi i radnih mjesta

Posebno ih brine, kako navode, nekontrolirani uvoz, koji obara cijenu i dodatno potiskuje domaću proizvodnju

Mlijeko. Facebook

M. P.

19.1.2026

Mljekari u bh. entitetu Republika Srpska upozoravaju da su pred kolapsom jer otkupna cijena mlijeka pada, viškovi rastu, a proizvodnja sve češće završava u gubicima.

Nakon ranijih protesta i sastanka u ministarstvu, proizvođači poručuju da konkretnih rješenja još nema, dok problemi iz dana u dan postaju sve veći. 

Kažu da domaće mlijeko sve teže nalazi put do tržišta, a farmama prijeti gašenje.

Posebno ih brine, kako navode, nekontrolirani uvoz, koji obara cijenu i dodatno potiskuje domaću proizvodnju. Mljekari poručuju da se ne mogu takmičiti s uvoznim proizvodima ako istovremeno nemaju stabilne otkupne cijene i jasnu zaštitu domaće proizvodnje.

Upozoravaju da je ugrožen cijeli lanac od farmi i kooperanata do prerađivača te da bi gašenje farmi značilo i gašenje radnih mjesta, ali i dugoročno veću ovisnost o uvozu.

Dok čekaju nove poteze nadležnih, mljekari poručuju da je pitanje dana ko će još izdržati, jer “sa ovakvim otkupom i ovakvim troškovima, nema računice”.

# FARME
# KOLAPS
# MLJEKARI
# RS
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