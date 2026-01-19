Lijepa vijest za putnike: Aerodrom Štutgart uvodi nove linije prema dva bh. grada

Aerodrom Štutgart (Stuttgart) omogućit će letove na četiri nove destinacije, ali samo privremeno.

Zbog građevinskih radova na aerodromu Basel, aerodrom Stuttgart privremeno će nuditi nove linije, pišu njemački mediji.

U planu četiri nova grada

Uskoro će biti u planu četiri nova grada.

Radovi na aerodromu Basel utječu na red letenja u Štutgartu. Budući da se glavna pista na EuroAirportu Basel-Mulhouse-Freiburg, kojom zajednički upravljaju Švicarska i Francuska, obnavlja u dužini od 1,5 kilometara, letačke operacije tamo su značajno smanjene.

Niskotarifni prijevoznik Wizz Air stoga privremeno preusmjerava neke rute prema Stuttgartu.

Između 15. aprila i 20. maja Štutgart će biti povezan s četiri odredišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Četiri nove destinacije od aprila

Oko mjesec dana ove dodatne letne veze bit će dostupne sa aerodroma Stuttgart:

- Tuzla (Bosna i Hercegovina): od 15. aprila do 20. maja

- Ohrid (Sjeverna Makedonija): od 15. aprila do 20. maja

- Banja Luka (Bosna i Hercegovina): od 16. aprila do 19. maja

- Niš (Srbija): od 16. aprila do 19. maja

Letovi za Tuzlu polazit će pet puta sedmično tokom ovog razdoblja, a za Ohrid tri puta sedmično. Rute Stuttgart – Banja Luka i Stuttgart – Niš letjet će četiri puta sedmično, prenosi Fenix magazin.

Wizz Air nudi letove iz Štutgarta za istočnu Evropu, pišu njemački mediji. Odredišta obično uključuju veće gradove poput Budimpešte, Skoplja, Tirane, Sofije i Bukurešta.