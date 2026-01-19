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TRAGEDIJA U ŠPANIJI

Bećirović uputio saučešće kralju Felipeu VI i Sančezu: Naše misli su s porodicama

Duboko me je pogodila vijest o teškoj željezničkoj nesreći na jugu Kraljevine Španije, u kojoj je više osoba izgubilo život i povrijeđeno, naveo je

Denis Bećirović. Predsjedništvo BiH

A. O.

19.1.2026

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je saučešće kralju Felipeu VI. i premijeru Kraljevine Španije Pedru Sančezu (Sánchezu), povodom teške željezničke nesreće na jugu Kraljevine Španije

- Duboko me je pogodila vijest o teškoj željezničkoj nesreći na jugu Kraljevine Španije, u kojoj je više osoba izgubilo život i povrijeđeno.

U ime građana Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća Vama, porodicama stradalih i narodu Kraljevine Španije. Naše misli su s porodicama koje su u ovom tragičnom događaju izgubile svoje najmilije. Povrijeđenima u ovoj nesreći želim brz oporavak.

Primite izraze mog iskrenog saosjećanja i solidarnosti - navodi se u telegramu.

# KRALJ FELIPE VI
# DENIS BEĆIROVIĆ
# ŠPANIJA
# SAUČEŠĆE
# PEDRO SANCHEZ
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