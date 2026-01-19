Komšić uputio saučešće kralju i premijeru Kraljevine Španije povodom teške željezničke nesreće

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić uputio je saučešće kralju Felipeu VI i premijeru Kraljevine Španije Pedru Sánchezu, povodom teške željezničke nesreće.

- Sa dubokim žaljenjem i iskrenom tugom primio sam vijest o teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u Vašoj zemlji, u kojoj je život izgubio veliki broj ljudi, dok je više putnika povrijeđeno. U ime građana Bosne i Hercegovine i u lično ime, izražavam najdublje saučešće, a izraze saučešća molim Vas da prenesete porodicama koje su u ovoj tragediji izgubile svoje najmilije.