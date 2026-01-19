U Federaciji BiH dostupna vakcina koja sprječava određene vrste karcinoma

Januar je mjesec podizanja svijesti o karcinomu vrata maternice čiji je glavni je uzročnik humani papiloma virus (HPV), a najučinkovitija zaštita imunizacija - zato Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine provodi javnozdravstvenu i edukativnu kampanju “Mali korak za veliku sigurnost” u cilju prevencije i što veće imunizacije protiv HPV-a.

Iz Zavoda ističu da su vakcine razvijene kako bi se spriječilo obolijevanje, komplikacije i smrtnost od zaraznih bolesti, a među njima se vakcina protiv humanog papiloma virusa (HPV) posebno ističe jer značajno smanjuje rizik od obolijevanja i smrtnosti od određenih vrsta karcinoma.

Preko 150 žena oboli godišnje

Pojašnjavaju da je HPV ključni uzročnik karcinoma vrata maternice koji uzrokuje i pojavu genitalnih bradavica. Godišnje više od 150 žena u FBiH oboli od karcinoma vrata maternice, a više od 80 njih umre. Imunizacija protiv HPV-a je siguran način zaštite od karcinoma i bolesti uzrokovanih HPV-om.

- Kao direktor Zavoda i infektolog stojim čvrsto iza činjenice da je uvođenje HPV imunizacije jedan od najvrjednijih javnozdravstvenih iskoraka u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer ne samo da štiti od bradavica nego žene štiti od smrtoosnog karcinoma cerviksa, ali i drugih malignih bolesti povezanih s HPV-om. Ovo je ulaganje u zdravlje budućih generacija, preventivna mjera koja spašava živote i rasterećuje zdravstveni sustav - rekao je direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić.

Zahvaljujući podršci Vlade Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. započeo je Program imunizacije protiv HPV-a te provodi i preporučuje besplatnu imunizaciju protiv HPV-a prvenstveno djevojčicama i dječacima u dobi od 13 i 14 godina. Daju se dvije doze devetovalentne vakcine protiv HPV-a, s razmakom od najmanje šest mjeseci između 1. i 2. doze. U skladu s dostupnošću vakcine, Zavod vakciniše i starije dobne grupe.

Efikasna zaštita za mlade

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa naveo je da su pije tri godine uveli HPV vakcinu u program imunizacije u Federaciji BiH, čime su mladima omogućili efikasnu zaštitu od infekcija koje mogu dovesti do karcinoma.

- Ova vakcina je jedna od najznačajnijih preventivnih mjera u modernoj medicini i ključni korak ka smanjenju obolijevanja od karcinoma vrata maternice, koji je među prvih pet karcinoma u ženskoj populaciji, ali i drugih karcinoma povezanih s HPV infekcijom - rekao je Musa.

U protekle tri godine provođenja imunizacije protiv HPV-a, u Federaciji BiH dato je skoro 15.000 doza vakcina, uz postepeni porast obuhvata imunizacijom.

U toku su Dani otvorenih vrata u ambulantama za nadzor zdravstvenog stanja stanovništva Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH te pozivaju roditelje i mlade do 26 godina starosti da se informiraju o mogućnostima imunizacije protiv HPV:

Organizacijska jedinica u Mostaru, Vukovarska 46, Ambulanta za nadzor zdravstvenog stanja stanovništva: 036/382-106 i

Organizacijska jedinica u Sarajevu, Maršala Tita 9, Ambulanta za nadzor zdravstvenog stanja stanovništva: 033/564-639