Bez transfera za mlade u Budžetu FBiH za 2026., Komisija za pitanja mladih usvojila amandmane

Transfer za mlade nije uvršten u Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) za 2026. godinu, čime je po prvi put nakon više od decenije izostavljena jedina posebna budžetska stavka namijenjena omladinskim organizacijama. Članovi Komisije za pitanja mladih, zastupnici i predstavnici mladih upozorili su da je riječ o poražavajućoj odluci te zatražili hitnu korekciju budžeta kroz amandmane kojima bi se transfer za mlade vratio kao zasebna linija.

Omladinske organizacije

Adisa Kokić-Hinović, predsjednica Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, izostavljanje transfera za mlade ocijenila je poražavajućim te napomenula da je do sada više od 5 miliona KM bilo distribuirano mladim ljudima u cijeloj FBiH, kao i da je bilo podržavano više od 300 omladinskih organizacija.

- Nažalost, sada se to sve objedinilo u jedan program i nemamo više naznake koliko taj transfer iznosi i da li će uopće biti implementiran u ovoj godini - istakla je.

Zbog toga su danas na sjednici Komisije za pitanja mladih usvojena dva amandmana u vezi sa budžetom FBiH za 2026. godinu, kao i vezano za njegovo izvršavanje za istu godinu. Amandmani se odnose na transfer za mlade FBiH za 2026. godinu.

- Tražimo uvrštavanje zasebnih budžetskih stavki u budžetu FBiH za 2026. godinu u iznosu od miliona KM, kako je to bio i zaključak Predstavničkog Doma Parlamenta FBiH iz oktobra prošle godine. Zajedno sa Odborom za ekonomsko-finansijsku politiku u Predstavničkom Domu Parlamenta FBiH pokrenuli smo ovu inicijativu i hitno ćemo je uputiti Vladi FBiH na razmatranje. Nadamo se da će postojati interes Vlade i resornog ministarstva da se ovo pitanje riješi, da se napravi ispravka u budžetu FBiH te da se ispravi nepravda prema mladim ljudima u FBiH - kazala je Kokić-Hinović.

Zastupnica Parlamenta FBiH (Demokratska fronta) i potpredsjednica Komisije za pitanja mladih Marijana Hrvić-Šikuljak, odsustvo transfera za mlade u budžetu za 2026. godinu nazvala je skandaloznim.

Naglasila je da je u Bosni i Hercegovini oko 23 posto mladih na biroima za zapošljavanje.

- To je poražavajuće. U obrazloženju budžeta za ovu godinu naglašeno je da je pitanje demografije u BiH itekako veliki problem. U obrazloženju je navedeno i to da je potrebno posvetiti pažnju mladim ljudima, da se tržište rada treba regulisati, da je potrebno uskladiti obrazovni sistem sa tržištem rada, a kada govorimo o transferu za mlade, on je prvi put ovoga puta izostao - istakla je Hrvić-Šikuljak.

Također, izostavljanje transfera za mlade ocijenila je neozbiljnim prema ovoj kategoriji stanovništva, ističući da je riječ o izuzetno važnoj radnoj snazi koja BiH u velikoj mjeri nedostaje.

- Jedan radno sposoban čovek je jedan penzionisani. Već smo sada došli u problem da može doći do kolapsa penzionog sistema, a budžet koji iznosi gotovo devet milijardi KM izostavio je transfer za mlade - upozorila je.

Usvojen zaključak

Podsjetila je da je na tematskoj sjednici 2022. te sjednici 2025. godine usvojen zaključak kojim bi se transfer za mlade trebao povećati na milion KM.

- Za prošlu godinu uspjeli smo transfer za mlade povećati sa 400.000 KM na 600.000 KM. Sada ga nemamo nikako. Zahtijevamo od Vlade FBiH da usvoji naš amandman i da se ponovo nađe u budžetu kao posebna stavka pod nazivom transfer za mlade, tako da omladinske organizacije mogu da pišu projekte i organizuju različite omladinske aktivnosti u svojim kantonima, lokalnim zajednicama te na nivou FBiH - kazala je Hrvić-Šikuljak.

Član Komisije za pitanja mladih i zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amir Purić izjavio je da su iz Federalnog ministarstva kulture i sporta naveli kako su sredstva agregirana te da je riječ o tehničkoj greški, uz tvrdnju da će sredstva namijenjena mladima i dalje biti osigurana.

Međutim, kako je istakao, predloženi amandman daje sigurnost da će se odmah nakon usvajanja budžeta znati koliki je tačan iznos transfera za mlade, odnosno s kojim će sredstvima omladinske organizacije raspolagati u tekućoj godini.

Purić je dodao da postoji mogućnost da Vlada FBiH sama ispravi tehničku grešku, ali ukoliko se to ne desi, insistirat će na usvajanju ovog amandmana.

Irma Rešidović, generalna sekretarka Vijeća mladih Federacije BiH, krovne organizacije mladih u FBiH prepoznate Zakonom o mladima, upozorila je na, kako je navela, poražavajuće podatke o izdvajanju sredstava za mlade.

- Poražavajući je podatak da Federacija BiH u prosjeku godišnje izdvaja manje od 0,1 posto ukupnih rashoda federalnog budžeta za mlade, a u našoj borbi za povećanje tih izdvajanja suočili smo se s tim da transfer za mlade, kao jedina budžetska stavka namijenjena isključivo omladinskim organizacijama, više ne postoji - kazala je Rešidović.

Uputila je apel svim zastupnicima u Parlamentu FBiH da podrže amandman Komisije za pitanja mladih i Odbora za ekonomsko-finansijsku politiku, kojim je predloženo da se transfer za mlade ponovo uvrsti kao jedinstvena budžetska linija u budžetu FBiH.

Na taj način, kako je istakla, mladima bi bila osigurana stabilnost za provođenje projekata i inicijativa, posebno u manjim lokalnim zajednicama, ali i kontinuirana podrška radu omladinskih organizacija i savjeta za mlade, kao međuresornog radnog tijela u kojem odluke donose predstavnici institucija i mladih.