Uzunović: Nema smisla da Parlament nije upoznat sa zaduženjem BH Telecoma, građani Zenice neće dozvoliti spalionicu otpada!

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenan Uzunović (SBB) obratio se tokom poslaničkog sata, gdje se osvrnuo na odgovor na ranije postavljeno poslaničko pitanje o akviziciji Telemacha.

- Prvo bih se osvrnuo na odgovor Telecoma na, kako kažu, najveću akviziciju u historiji, kupovinu Telemacha. Razumijem da neke analize i podaci mogu biti tajni, ali da se ovaj dom ne upozna s jednim tako velikim zaduženjem, to nema smisla - rekao je.

Nakon toga je postavio pitanje i za preduzeća koja su u većinskom vlasništvu, kao što su BH Telecom, EP BiH, BH Poštu, Lutriju BiH, Autoceste FBiH i Elektroprivredu HZ HB.