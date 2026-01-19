Uzunović: Nema smisla da Parlament nije upoznat sa zaduženjem BH Telecoma, građani Zenice neće dozvoliti spalionicu otpada!

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenan Uzunović (SBB) obratio se tokom poslaničkog sata, gdje se osvrnuo na odgovor na ranije postavljeno poslaničko pitanje o akviziciji Telemacha.
- Prvo bih se osvrnuo na odgovor Telecoma na, kako kažu, najveću akviziciju u historiji, kupovinu Telemacha. Razumijem da neke analize i podaci mogu biti tajni, ali da se ovaj dom ne upozna s jednim tako velikim zaduženjem, to nema smisla - rekao je.
Nakon toga je postavio pitanje i za preduzeća koja su u većinskom vlasništvu, kao što su BH Telecom, EP BiH, BH Poštu, Lutriju BiH, Autoceste FBiH i Elektroprivredu HZ HB.
- S obzirom da oni potpisuju godišnje ugovore o medijskom oglašavanju, da nam dostave, da nam dostave koliko su novca u te svrhe potrošili u toku 2024. i 2025. godine i da dostave koliko su uplatili prema svim medijskim kućama u BiH. Naglasit ću, ne zanimaju me iznosi okvirnih sporazuma, nego uplaćeni iznosi. Drugo pitanje je prema Ministarstvu okoliša i turizma, koje se tiče otvaranja spalionice otpada u Zenici, koju namjerava otvoriti novi vlasnik nekadašnjeg ArcelorMittala. Ponavljam pitanje iz jula 2025. godine, na koji nisam nikada dobio ugovor. Zanima me da li je Vlada kao manjinski vlasnik bila upoznata s namjerama novog vlasnika. Zenica je imala velika zagađenja i kao zastupnik želim izraziti nezadovoljstvo na šutnju. Nemam ništa protiv ekoloških mjera, ali sam protiv da mi se pod prozor dovozi smeće iz cijele Evrope. Građani Zenice to ne žele - kazao je Uzunović.
Treće pitanje je uputio prema Federalnom ministarstvu energije, industrije i rudarstva.
- Kada je Vlada FBiH dala saglasnost, kao vlasnik 8 posto dionica kasnijeg ArcelorMittala, dala saglasnost za prodaju. Da li to znači brisanje iz vlasništva, na osnovu čega je donesena odluka da se imovina vrijedna stotine miliona prepusti privatnoj firmi za 20 miliona. Za štetu Mittala po zdravlje niko neće odgovarati, jer je Vlada FBiH dozvolila da pobjegnu iz ove zemlje i ostave milione tona industrijskog otpada. Novi vlasnik Nove željezare ucjenjuje građane da neće imati grijanje, a Vladu da će ugasiti proizvodnju čelika, ukoliko se ne dozvoli spalionica otpada. Građani Zenice ne želi spalionicu otpada, neće to dozvoliti - kazao je Uzunović.