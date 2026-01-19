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PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH

Video / Dok Žilić priča: Ministar Isak prišao sinu zastupniku i komunicirao s njim

Teško je pretpostaviti šta su bile teme razgovora

Ramo i Arnel Isak. Screenshot

S. S.

19.1.2026

U toku je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a na dnevnom redu se nalazi budžet FBiH za 2026. godinu.

Dok je trajala rasprava u dnevnom redu, a obraćao se zastupnik DF-a Hajrudin Žilić, zabilježena je interesantna situacija.

Naime, ministar Ramo Isak je prišao sinu Arnelu Isaku, koji je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Oni su vodili komunikaciju, no teško je pretpostaviti šta su bile teme razgovora.

# ARNEL ISAK
# RAMO ISAK
# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
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