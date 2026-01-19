Video / Dok Žilić priča: Ministar Isak prišao sinu zastupniku i komunicirao s njim

U toku je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a na dnevnom redu se nalazi budžet FBiH za 2026. godinu.
Dok je trajala rasprava u dnevnom redu, a obraćao se zastupnik DF-a Hajrudin Žilić, zabilježena je interesantna situacija.
PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
Teško je pretpostaviti šta su bile teme razgovora
Ramo i Arnel Isak. Screenshot
U toku je sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a na dnevnom redu se nalazi budžet FBiH za 2026. godinu.
Dok je trajala rasprava u dnevnom redu, a obraćao se zastupnik DF-a Hajrudin Žilić, zabilježena je interesantna situacija.
Naime, ministar Ramo Isak je prišao sinu Arnelu Isaku, koji je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
Oni su vodili komunikaciju, no teško je pretpostaviti šta su bile teme razgovora.
BIT ĆE SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU
TRAGIČAN KRAJ
STRAVIČNA TRAGEDIJA
NEIZVJESTAN KRAJ