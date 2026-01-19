Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS u četvrtak odlučuje o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa za izbor Vlade

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS u četvrtak će održati sjednicu na kojoj će odlučivati o tome da li će pokrenuti vitalni nacionalni interes na izbor Vlade RS, saznaje portal "Avaza".
Naime, u Klubu Bošnjaka sjede tri predstavnika SNSD-a i evidentno je da će oni biti protiv pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, tako da je potrebno da za to bude svih preostalih pet delegata koji dolaze iz probosanskih stranaka.
Riječ je o Smailu Mešiću (BH Zeleni), Aliji Tabakoviću (SDA), Dževadu Mahmutoviću (SDA), Adilu Osmanoviću (Naprijed) i Arminu Hamziću (SDP).
Delegat Alija Tabaković je kazao da će u četvrtak u 11:30 održati sjednicu, na kojoj će znati konačnu odluku da li će pokrenuti vitalni nacionalni interes Bošnjaka ili ne.
- Ima oprečnih stavova, za troje delegata već znamo da su se izjasnili da nema povrede. Kada bi govorili s ljudske strane, to je svakako povreda vitalnog nacionalnog interesa, jer Bošnjacima pripada pet mjesta u Vladi, a tamo sjede neki Dodikovi Bošnjaci, koji nemaju legitimitet, niti bilo kakvu podršku bilo koje probosanske partije. Oni su se izjasnili kao Bošnjaci i ne možemo brojati njihova krvna zrnca. A što se tiče zakonske procedure, Ustav RS predviđa da mandatara imenuje predsjednik entiteta, a mi nemamo predsjednika entiteta, imamo sam vršioca dužnosti. Iako mi nemamo mogućnost apelacije prema Ustavnom sudu BiH da se provjeri to ustavnom, mi s druge strane imamo u jednom dijelu otklonjenu nepravdu i nasilje koje je Milorad Dodik provodio nad NSRS - rekao je Tabaković za "Avaz".
Podsjećamo, ukoliko Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrene vitalni nacionalni interes, o njemu će odlučivati Ustavni sud RS.