Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS u četvrtak odlučuje o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa za izbor Vlade

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS u četvrtak će održati sjednicu na kojoj će odlučivati o tome da li će pokrenuti vitalni nacionalni interes na izbor Vlade RS, saznaje portal "Avaza".

Naime, u Klubu Bošnjaka sjede tri predstavnika SNSD-a i evidentno je da će oni biti protiv pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, tako da je potrebno da za to bude svih preostalih pet delegata koji dolaze iz probosanskih stranaka.

Riječ je o Smailu Mešiću (BH Zeleni), Aliji Tabakoviću (SDA), Dževadu Mahmutoviću (SDA), Adilu Osmanoviću (Naprijed) i Arminu Hamziću (SDP).