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"AVAZ" SAZNAJE

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS u četvrtak odlučuje o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa za izbor Vlade

U Klubu Bošnjaka sjede tri predstavnika SNSD-a i evidentno je da će oni biti protiv pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, tako da je potrebno da za to bude svih preostalih pet delegata koji dolaze iz probosanskih stranaka

Vijeće naroda RS. Radio Slobodna Evropa

Piše: Sedin Spahic

19.1.2026

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS u četvrtak će održati sjednicu na kojoj će odlučivati o tome da li će pokrenuti vitalni nacionalni interes na izbor Vlade RS, saznaje portal "Avaza".

Naime, u Klubu Bošnjaka sjede tri predstavnika SNSD-a i evidentno je da će oni biti protiv pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, tako da je potrebno da za to bude svih preostalih pet delegata koji dolaze iz probosanskih stranaka.

Riječ je o Smailu Mešiću (BH Zeleni), Aliji Tabakoviću (SDA), Dževadu Mahmutoviću (SDA), Adilu Osmanoviću (Naprijed) i Arminu Hamziću (SDP).

Delegat Alija Tabaković je kazao da će u četvrtak u 11:30 održati sjednicu, na kojoj će znati konačnu odluku da li će pokrenuti vitalni nacionalni interes Bošnjaka ili ne.

- Ima oprečnih stavova, za troje delegata već znamo da su se izjasnili da nema povrede. Kada bi govorili s ljudske strane, to je svakako povreda vitalnog nacionalnog interesa, jer Bošnjacima pripada pet mjesta u Vladi, a tamo sjede neki Dodikovi Bošnjaci, koji nemaju legitimitet, niti bilo kakvu podršku bilo koje probosanske partije. Oni su se izjasnili kao Bošnjaci i ne možemo brojati njihova krvna zrnca. A što se tiče zakonske procedure, Ustav RS predviđa da mandatara imenuje predsjednik entiteta, a mi nemamo predsjednika entiteta, imamo sam vršioca dužnosti. Iako mi nemamo mogućnost apelacije prema Ustavnom sudu BiH da se provjeri to ustavnom, mi s druge strane imamo u jednom dijelu otklonjenu nepravdu i nasilje koje je Milorad Dodik provodio nad NSRS - rekao je Tabaković za "Avaz".

Podsjećamo, ukoliko Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrene vitalni nacionalni interes, o njemu će odlučivati Ustavni sud RS.

Alija Tabaković. Anadolija

# VIJEĆE NARODA RS
# ALIJA TABAKOVIĆ
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