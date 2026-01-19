Radnici BHRT-a traže od Šmita da iskoristi Bonske ovlasti: Samo on može riješiti pitanje finansiranja javnog servisa

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika u Radioteleviziji Bosne i Hercegovine (BHRT) Merima Kurtović Pašalić je na adresu Ureda visokog predstavnika (OHR) lično dostavila pismo u kojem radnici traže od Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) da iskoristi svoje Bonske ovlasti.

Kurtović Pašalić je ovom prilikom, kao i u prethodna dva navrata, pozvala Šmita da iskoristi ovlaštenja koja ima kako bi olakšao finansijsku situaciju u BHRT-u. Ističe da više nema vremena za čekanje i da samo Schmidt može riješiti problem javnog servisa.

- Ovo je nešto izmijenjeno pismo u odnosu na prethodna dva puta jer sada tražimo konkretno djelo. Tražimo da iskoristi svoj mandat, Bonske ovlasti i prekine agoniju u kojoj se nalaze uposlenici BHRT-a već više od 10 godina otkako nema adekvatne naplate takse. On to može jedini učiniti - kazala je Kurtović Pašalić.

U pismu se ukazuje na tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalazi javni servis, kao i radnici koji su u njemu zaposleni. Traži se da Šmit donese odluku, kojom će se vratiti bar dio duga jer nema političke volje da se ovo pitanje riješi u Parlamentarnoj skupštini BiH.

- Kako je uradio za VIaduct neka uradi i za BHRT, stvar je jednostavna. Od naših domaćih vlasti nema ništa i nikada neće ni biti. Zato visoki predstavniče, na vama je red, morate iskoristiti svoje ovlasti i spasiti više od 700 uposlenika i njihovih porodica od izlaska na ulicu. Mislim da ćemo bukvalno biti na ulici jer u februaru će nam se ugasiti javni servis - upozorila je predsjednica Sindikata.

Ona je podsjetila da 60 posto uposlenika BHRT-a radi za minimalnu platu od 1.000 KM te da se nalaze na ivici egzistencije i pod stalnom prijetnjom da BHRT neće imati sredstva za isplatu plata. Također, navodi da doprinosi radnicima nisu uplaćeni blizu deset godina, zbog čega najviše problema imaju uposlenici koji odlaze u penziju, ali i svi ostali.