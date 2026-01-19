BiH na putu prema kaznama MONEYVAL-a: Siva lista udara na građane i privredu

Jednogodišnji opservacijski period Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF), globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, ističe u februaru i ako do tada ne ispuni ključne preporuke, naša zemlja bi se mogla naći na sivoj listi MONEYVAL-a.

Strane banke

BiH kasni s usvajanjem zakona o upravljanju oduzetom imovinom i ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam i finansiranje terorizma, a da bismo izbjegli sivu listu neophodno je uspostaviti i registar stvarnih vlasnika, centralne elektronske baze s podacima o fizičkim osobama koje su stvarni vlasnici pravnih lica.

Direktor Udruženja banaka BiH Edis Ražanica kaže da se radi o pitanju koje ima direktne i dugoročne posljedice po ekonomiju i finansijski sistem zemlje.

- Iz ugla bankarskog sektora, eventualni ulazak BiH na tzv. sivu listu FATF-a i MONEYVAL-a imao bi vrlo konkretne posljedice po građane i kompanije. Međunarodne finansijske transakcije, uključujući doznake iz inostranstva, bile bi sporije, skuplje i pod pojačanim nadzorom. To je posebno važno imajući u vidu veliki broj građana BiH koji žive i rade u inostranstvu i značaj tih transfera za domaću ekonomiju. Za privredu bi to značilo dodatne provjere svake transakcije, povećanu administraciju, kašnjenja u plaćanjima i veće troškove poslovanja. Istovremeno, postojala bi realna opasnost otežanog održavanja ili uspostavljanja korespondentnih odnosa sa stranim bankama, što predstavlja ključni kanal za međunarodna plaćanja i finansijske tokove. Sve to bi imalo negativan efekat na konkurentnost domaćih kompanija, investicije i ukupnu ekonomsku aktivnost – kazao nam je Ražanica.

Dodaje da je proces pristupanja BiH Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) posebno osjetljivo pitanje.

Ostale sedmice

- Iako eventualni ulazak na sivu listu formalno neće zaustaviti taj proces, on bi ga značajno usložnio i usporio, jer SEPA podrazumijeva visok nivo povjerenja u cjelokupan AML/CFT sistem jedne zemlje. Konkretno, značio bi i zahtijevao puno veće napore svih relevantnih učesnika u ovom procesu, ali ne smije predstavljati alibi za zaustavljanje procesa i poništavanje svega što je do sada učinjeno – ističe Ražanica.

Upozorava da BiH ima sedmice, a ne mjesece, da izbjegne ovakav scenarij i posljedice koje će itekako osjetiti privreda, građani i međunarodni ekonomski položaj zemlje, a ne njene institucije.

Ministar: Završna faza

Na kritike u medijima odgovorio je ministar pravde BiH Davor Bunoza.

- Ministarstvo pravde BiH više od dvije godine, zajedno s radnom grupom, kontinuirano i predano radi na Zakonu o oduzimanju i upravljanju nezakonito stečene imovine, uz aktivne napore da se usaglase stavovi svih razina vlasti kako bi se došlo do funkcionalnog zakona. Ovaj zakon nalazi se u završnoj fazi izrade – naveo je Bunoza.