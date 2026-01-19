Ramo Isak nakon rušenja zakona: Optužio SDA, SBiH, DF i HDZ za izdaju

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak kritizirao to što se na današnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nije uvrstila izmjena Zakona o policijskim službenicima.

- Zakon je već dugo vremena u procedurama, Sindikati su dali podršku. Dragi policijski službenici, poslije rata ste bili izdati od Bošnjaka, a sada se tiče onih koji su branili BiH i sada ispunjavaju uslove za penziju i koji su bili potrebni da obuče mlade kadrove. SDA, DF, SBiH i HDZ su Vas izdali. Za HDZ me ne čudi, ali za SDA i ove dvije stranke nisam vjerovao. Članovi sindikata su pozivani od zastupnika od SDA da budu protiv zakona. Oni rade protiv interesa BiH - rekao je Isak.