Mešalić: Trojka, PDA i NES zajedno s HDZ-om protiv Deklaracije o osudi zabrane ulaska Avdi Avdiću u Hrvatsku

Deklaracija kojom se osuđuje zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, a koju je predložio Klub Demokratske fronte, nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
FEDERALNI ZASTUPNIK
Stranke Trojke praktično podržale sankcije Republike Hrvatske bez ikakvog obrazloženja prema građanima i novinarima Bosne i Hercegovine
Mahir Mešalić. Avaz
Deklaracija kojom se osuđuje zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, a koju je predložio Klub Demokratske fronte, nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
Ovakav ishod glasanja komentarisao je federalni zastupnik Mahir Mešalić putem svog Facebook profila.
Danas je odbijena Deklaracija o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku koju je predložio Klub Demokratske fronte u PD Parlamenta FBiH.
Stranke Trojke (SDP, NiP, Naša stranka) te PDA i NES su glasale sa HDZ-om protiv ove Deklaracije, svrstajući se protiv evropskih standarda o slobodi kretanja te narušavanja principa međudržavnih odnosa i regionalne saradnje.
Dakle, stranke Trojke se slažu sa sankcijama Republike Hrvatske bez obrazloženja prema našim građanima i novinarima.
Važno je naglasiti da su iz našeg Tuzlanskog kantona zastupnici SDP-a TK (Azra Okić, Kadrija Hodžić, Nihad Krajinović) te Naše stranke (Mirjana Marinković-Lepić i bivši 'novinar' Mirsad Čamdžić) bili protiv ili suzdržani na glasanju za delegiranje na dnevni red ove Deklaracije, stavljajući time interese druge drźave ispred osnovnih ljudskih prava i sloboda svojih sopstvenih građana - rekao je Mešalić.
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