Mešalić: Trojka, PDA i NES zajedno s HDZ-om protiv Deklaracije o osudi zabrane ulaska Avdi Avdiću u Hrvatsku

Deklaracija kojom se osuđuje zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, a koju je predložio Klub Demokratske fronte, nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Ovakav ishod glasanja komentarisao je federalni zastupnik Mahir Mešalić putem svog Facebook profila.

Danas je odbijena Deklaracija o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku koju je predložio Klub Demokratske fronte u PD Parlamenta FBiH.

Stranke Trojke (SDP, NiP, Naša stranka) te PDA i NES su glasale sa HDZ-om protiv ove Deklaracije, svrstajući se protiv evropskih standarda o slobodi kretanja te narušavanja principa međudržavnih odnosa i regionalne saradnje.