Mešalić: Isak lobirao po hodniku za zakon da bi njegovi jarani došli na čelo FUP-a, on je zadnji koji treba pričati o izdaji

Zastupnik DF-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mahir Mešalić rekao je danas na konferenciji za medije da je Ramo Isak lobirao u hodniku kod njega da se usvoji Zakon o policijskim službenicima prema kojem bi se moglo ići u penziju sa 65 godina.

- MUP FBiH nije ničija privatna institucija, niti Rame Isaka, nego svih građana. Ako govori o izdaji, znamo da sjedi u nametnutoj Vladi Nermina Nikšića. Stranke Trojke ga nisu podržale, zašto bi ga mi podržali da njegovi jarani dođu na čelo FUP-a. Znamo za aferu "Spengavanje", FUP je izgubio kredibilitet za vrijeme Rame Isaka, jer ni Sindikati ne podržavaju. On je trebao ići u regularnu proceduru uz podršku Sindikata. On ima najmanje pravo da govori o izdaji, znamo kako je došao zahvaljujući sinu ovdje. Kada Vas Ramo kritikuje, to je dobro - rekao je Mešalić.