Zildžić: Isak u četvrtoj godini mandata predložio prvi zakon, a protiv njega i OSCE i Sindikat

- Na to su referirao OSCE, Sindikat, a sindikat koji je dao podršku je onaj za koji je govorio da nije reprezentativnu. Nedavno je predsjednik ovog sindikata dobio nezakonito činovanje i Nezavisni odbor je tražio od FUP-a da nezakonitost ispravi. Nisam dobio odgovor na pitanje kako je Munjić imenovan, kako sada čovjek vodi FUP. Oni su zakonom htjeli smanjiti normalne uslove za činovanje kako bi postavili određeni broj oficira. Ovaj zakon ruši sistem -kazao je Zildžić.