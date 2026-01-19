Šta znači Prijedlog zakona Vlade FBiH: Socijalne usluge bez sistemske reforme

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o socijalnim uslugama koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Prijedlogom zakona se, između ostalog, uređuju pojam i sadržaj socijalnih usluga, korisnici socijalnih usluga te načela socijalne zaštite pri pružanju i korištenju tih usluga.

Stručna podrška

Također se uređuju i vrste, mreža i osiguranje socijalnih usluga, kao i metodologija za utvrđivanje cijena usluga, nadležnosti i postupak za ostvarivanje prava na budžetsko finansiranje socijalne usluge. Propisuju se pružaoci socijalnih usluga i njihovo licenciranje, uslovi za pružanje ovih usluga, kao i druga pitanja od značaja za pružanje socijalnih usluga u Federaciji BiH.

Prijedlog zakona definiše i vrste socijalnih usluga, te propisuje da zavisno od stanja socijalne potrebe i stepena potrebne podrške, socijalno zbrinjavanje i stručna podrška se pružaju u okviru osnovne socijalne usluge, usluge stručne podrške i savjetovanja, zatim kroz usluge socijalnog zbrinjavanja, kao i stručne podrške u porodičnom modelu brige i u zajednici, te u okviru usluge institucionalnog socijalnog zbrinjavanja i stručne podrške.