Čović razgovarao s Plenkovićem o bilateralnim odnosima i saradnji s naglaskom na evropske reforme

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas se u Zagrebu sastao s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, s kojm je razgovarao o aktuelnom političkom trenutku u BiH te bilateralnim odnosima i saradnji, s naglaskom na evropske reforme i energetsku diverzifikaciju BiH.

Isticanje angažmana

Posebna pažnja je posvećena prioritetima daljnjeg djelovanja, uz isticanje snažnog angažmana u zaštiti prava i interesa hrvatskoga naroda kao konstitutivnog naroda u BiH, kao i projektima koji se uz podršku Vlade Republike Hrvatske provode u BiH, posebno u području privrednih inicijativa, infrastrukturnih, zdravstvenih i obrazovnih ulaganja.

Čović je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci Vlade Republike Hrvatske u naporima za ubrzanje evropskog puta BiH.

Naglasio je kako Hrvati u BiH nastavljaju predano raditi na očuvanju političke stabilnosti, ubrzanju reformi i ostvarivanju konačne zaštite prava i interesa hrvatskoga naroda u skladu s Ustavom BiH, pri čemu saradnja s Hrvatskom, kako je navedeno, ima ključnu ulogu u osiguranju legitimnog političkog predstavljanja.

Privredna saradnja

Posebno je istaknuo važnost daljnjeg razvoja privredne saradnje i strateških projekata koji doprinose stabilnosti i boljitku stanovnika BiH, naglašavajući posebno projekat Južne plinske interkonekcije kao strateški interes i, kako je kazao, najvažniji savremeni energetski projekt, čija će implementacija, zajedno s predstavnicima administracije Sjedinjenih Američkih Država, osigurati daljnju stabilnost i razvoj BiH, te potrebnu diverzifikaciju snabdijevanja plinom.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kontinuirano zalaganje Vlade za kvalitetniji položaj hrvatskog naroda u BiH, kao i za evropski put BiH. Pritom je naglasio potrebu ubrzanja reformi i izmjena izbornog zakonodavstva radi osiguravanja jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u BiH.

Također je potvrdio predanost saradnji na strateškim projektima i ulaganjima u energetiku, saobraćajnu povezanost i prekogranične inicijative koje doprinose dugoročnoj stabilnosti i privrednom razvoju BiH. Kazao je da Vlada Republike Hrvatske nastavlja podupirati realizaciju strateškog projekta Južne plinske interkonekcije.

Sastanku su također prisustvovali zastupnica u Zastupničkom domu PSBiH Darijana Filipović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović te ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.