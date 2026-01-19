Raguž: Vlast se hvali prihodima iz zaduženja s Londonske berze po lihvarskim kamatama

Predsjednik HRS-a i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Slaven Raguž rekao je da je budžet predizborni.

- Način ponašanja vladajuće strukture da na raspolaganju bude što više, a poslije desetog mjeseca - ko živ, a ko mrtav. Broj zaposlenih u javnoj upravi je tri puta veći nego kada su došli u mandat. Umjesto racionalizacije troškova, imamo konstantna zaduživanja. Hvale prihodovnu stranu zasnovanu na dugu. Londonska berza i zaduženja su na lihvarskim kamatnim stopama - rekao je Raguž.