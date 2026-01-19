Zukan: Pola budžeta su penzije, zbog toga jesu i veća zaduženja

- To će podrazumijevati pravedni obračun za penzije i dva godišnja usklađivanja. Ovo je najveći budžet u historiji FBiH. Pola budžeta odlazi na penzije, to će biti ključna stavka vjerovatno i narednih nekoliko godina, dok se ne donesene novi zakon. Zaduženja jesu veća, ali veći dio odlazi na penzije i vraćanje postojećeg duga, a bitno je da ne raste u odnosu na BDP, u prethodnim godinama se i smanjivao - rekao je.