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ZASTUPNIK SDP-A

Zukan: Pola budžeta su penzije, zbog toga jesu i veća zaduženja

Pola budžeta odlazi na penzije, to će biti ključna stavka vjerovatno i narednih nekoliko godina, dok se ne donesene novi zakon

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

19.1.2026

Zastupnik SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Belmin Zukan je kazao da se budžet najviše oslanja na izmjene Zakona o PIO.

- To će podrazumijevati pravedni obračun za penzije i dva godišnja usklađivanja. Ovo je najveći budžet u historiji FBiH. Pola budžeta odlazi na penzije, to će biti ključna stavka vjerovatno i narednih nekoliko godina, dok se ne donesene novi zakon. Zaduženja jesu veća, ali veći dio odlazi na penzije i vraćanje postojećeg duga, a bitno je da ne raste u odnosu na BDP, u prethodnim godinama se i smanjivao - rekao je.

# FBIH
# BELMIN ZUKAN
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