Minić i ministri u Vladi RS položili zakletvu u hramu

Premijer Republike Srpske Savo Minić položio je danas zakletvu zajedno s ministrima pravoslavne vjeroispovijesti u Hramu Hrista Spasitelja u Banjoj Luci.

Minić je za premijera Republike Srpske izabran na sinoćnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj je potvrđen i sastav nove Vlade RS-a.

On je ranije najavio da će zakletvu na ovoj funkciji položiti u Hramu Hrista Spasitelja u Banjoj Luci, iako je istakao da taj čin, prema njegovim riječima, ne bi trebao imati nikakvu povezanost s religijom.

Minić je izjavio da su novoizabrani ministri, koji su to željeli, danas položili i crkvenu zakletvu. Također je zahvalio zastupnicima u Narodnoj skupštini RS-a koji su podržali njegov izbor.

- To je nekada bila tradicija, a s duhovne strane je to i korisno - rekao je Minić novinarima, prenosi Srna.

Istakao je "da je ovo dobar politički potez i izuzetno dobar politički manevar".

Minić i ministri zakletvu su položili i u Narodnoj skupštini RS-a, na istoj sjednici na kojoj su ih poslanici i izabrali.

- Mislim da smo sve dobro radili i donijeli ispravnu odluku - rekao je Minić, dodajući da, prema njegovim riječima, u SNSD-u, kao i među koalicionim partnerima, postoji politička zrelost.

Podsjećamo da je Minić u subotu objavio imena novih ministara u Vladi RS-a, koji su potom potvrđeni u Narodnoj skupštini RS-a. Vladu Republike Srpske sada čine: ministrica finansija Zora Vidović, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj Draga Mastilović, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić te ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.

U sastavu nove Vlade su i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, ministar privrede Radenko Bubić, ministrica poljoprivrede Anđelka Kuzmić, ministar trgovine Nedžad Ned Puhovac, ministar pravde Goran Selak, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministrica uprave i lokalne samouprave Senka Jujić te ministrica za porodicu i omladinu Irena Ignjatović.