SDA: Odluka Trojke da spriječi ukidanje "bijelog hljeba" je sramotna i neodgovorna

- Neprihvatanjem da se ovaj Prijedlog uvrsti u dnevni red sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zastupnici Trojke su se stavili na stranu očuvanja povlaštenog statusa političkih funkcionera, čime nisu samo spriječili budžetske uštede već su poslali jasnu poruku javnosti da im lični finansijski benefiti, komfor i sigurnost primanja, pa čak i nakon isteka mandata, imaju apsolutni prioritet u odnosu na svakodnevne probleme građana - navode iz SDA.

Klub SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH ocijenio je kao sramotnu odluku zastupnika vladajuće koalicije da ne podrže Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, kojim je predviđeno ukidanje "bijelog hljeba".

Dodaju da je posebno licemjerno što su zastupnici Trojke ostali suzdržani, svjesni da će takav stav dovesti do odbacivanja inicijative, pokušavajući tako izbjeći političku odgovornost, a istovremeno sačuvati postojeće privilegije.

- Suzdržanost u ovom slučaju nije neutralnost, već direktno saučesništvo u očuvanju nepravednog sistema. Odbijanje ukidanja 'bijelog hljeba' i sprječavanje rasta plata funkcionerima za više od 500 KM, i to dok ista vlast planira građane Federacije BiH zadužiti za novih 2,3 milijarde KM, predstavlja vrhunac političke bahatosti, socijalne neosjetljivosti i potpunog gubitka dodira sa stvarnošću u kojoj žive građani ove zemlje - navode dalje u saopćenju.

Ističu da Klub SDA podsjeća kako borba protiv privilegija i neodgovornog trošenja javnog novca ne može biti deklarativna, već se mora dokazivati konkretnim glasanjima.

- Današnje glasanje pokazalo je da Trojka na tom ispitu nije položila - zaključuju.