Edina Karišik, koja je optužena zajedno sa suprugom Elmedinom Karišikom, uhapšena na aerodromu u Sarajevu

Edina Karišik, supruga Elmedina Karišika, uhapšena je danas na sarajevskom aerodromu dok je pokušavala napustiti Bosnu i Hercegovinu.

Pripadnici Granične policije BiH spriječili su njen ukrcaj na let za Dubai.

Podsjetimo, Tužilaštvo BiH je protiv nje i njenog supruga, zajedno s još 10 osoba i šest firmi podiglo optužnicu zbog sumnje da su od 2017. do 2024. godine učestvovali u organizovanom kriminalu i pranju novca. Prema optužnici, osumnjičeni su znali da novac potječe iz međunarodne trgovine kokainom iz Južne Amerike prema Evropi te su ga pokušavali ubaciti u legalne finansijske tokove radi sticanja nezakonite koristi.

Novac u iznosu većem od šest miliona KM prebacivan je preko granice u BiH skriven u vozilima i na druge načine, nakon čega je “opran” kroz poslovanje više firmi, kupovinu i izgradnju nekretnina, kao i kupovinu i “rudarenje” kriptovaluta. Optuženi su, prema Tužilaštvu, koordinirali svoje aktivnosti koristeći kriptovanu SKY Ecc aplikaciju.

U okviru istrage, Tužilaštvo BiH i partnerske institucije izvršili su blokiranje i privremeno oduzimanje nekretnina, vozila, predmeta velike vrijednosti i kriptovaluta. Optuženi se terete za organizovani kriminal u vezi s pranjem novca, a optužnicom su obuhvaćene osobe iz Sarajeva i drugih gradova, kao i šest privrednih društava registrovanih u Sarajevu i Vogošći.