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POKUŠALA NAPUSTITI BIH

Edina Karišik, koja je optužena zajedno sa suprugom Elmedinom Karišikom, uhapšena na aerodromu u Sarajevu

Pripadnici Granične policije BiH spriječili su njen ukrcaj na let za Dubai

Elmedin Karišik. Facebook

M. Až.

19.1.2026

Edina Karišik, supruga Elmedina Karišika, uhapšena je danas na sarajevskom aerodromu dok je pokušavala napustiti Bosnu i Hercegovinu.

Pripadnici Granične policije BiH spriječili su njen ukrcaj na let za Dubai.

Podsjetimo, Tužilaštvo BiH je protiv nje i njenog supruga, zajedno s još 10 osoba i šest firmi podiglo optužnicu zbog sumnje da su od 2017. do 2024. godine učestvovali u organizovanom kriminalu i pranju novca. Prema optužnici, osumnjičeni su znali da novac potječe iz međunarodne trgovine kokainom iz Južne Amerike prema Evropi te su ga pokušavali ubaciti u legalne finansijske tokove radi sticanja nezakonite koristi.

Novac u iznosu većem od šest miliona KM prebacivan je preko granice u BiH skriven u vozilima i na druge načine, nakon čega je “opran” kroz poslovanje više firmi, kupovinu i izgradnju nekretnina, kao i kupovinu i “rudarenje” kriptovaluta. Optuženi su, prema Tužilaštvu, koordinirali svoje aktivnosti koristeći kriptovanu SKY Ecc aplikaciju.

U okviru istrage, Tužilaštvo BiH i partnerske institucije izvršili su blokiranje i privremeno oduzimanje nekretnina, vozila, predmeta velike vrijednosti i kriptovaluta. Optuženi se terete za organizovani kriminal u vezi s pranjem novca, a optužnicom su obuhvaćene osobe iz Sarajeva i drugih gradova, kao i šest privrednih društava registrovanih u Sarajevu i Vogošći.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# SARAJEVO
# ELMEDIN KARAŠIK
# EDINA KARAŠIK
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