Amila Tatarević za „Avaz“: Pitanje pratnje na porodu iskorišteno za politička prepucavanja

Zastupnici Predstavničkog doma federalnog Parlamenta po drugi put su odbili da na dnevni red uvrste prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH, kojim bi se ženama osiguralo zakonsko pravo na prisustvo osobe po vlastitom izboru tokom poroda.

Predsjednica Udruženja „Baby Steps“ Amila Tatarević za „Avaz“ je kazala kako je današnji ishod pokazao da je ovo pitanje ispolitizirano i iskorišteno za politička prepucavanja.

- Od samog početka smo nastupali potpuno nestranački i bez ikakvih političkih preferencija. Obratili smo se svim klubovima i zastupnicima, razgovarali i pokušavali objasniti zašto je ovo važno. Iskreno, očekivali smo da će ovo biti jedno od onih pitanja oko kojih postoji minimum saglasnosti, jer se radi o osnovnom pravu žena i jer nismo čuli nijedan ozbiljan kontraargument. Naivno smo mislili da ćemo dobiti punu podršku bez ikakvog političkog uticaja, jer na kraju kako će podrška porodiljama biti politički sporna – pita se Tatarević.

Politički odnosi

Ona je kazala kako je današnje glasanje dodatno pokazalo koliko je ovo pitanje uvučeno u političke odnose.

- Vidjeli smo da stavovi nisu ostali isti, dio zastupnika koji ranije nisu podržali prijedlog danas jeste, dok su se neki koji su ranije bili spremni podržati odlučili na suzdržanost. To govori da se ne radi o promjeni suštine ili argumenata, nego o političkom kontekstu u kojem se ovo pitanje trenutno razmatra. Posebno zabrinjava činjenica da niko danas nije glasao protiv prava na pratnju na porodu, ali je rasprava ponovo oborena zbog suzdržanosti i to opet za svega dva glasa. To jasno pokazuje da se pravo porodilja ne osporava argumentima, nego se zadržava na proceduralnom nivou. A porodilje ne mogu čekati političke dogovore – porod se dešava sada – kazala je Tatarević.

Pratnja u mnogim zemljama praksa

Ona je naglasila da nigdje u Federaciji BiH pratnja na porodu nije omogućena onako kako je preporučena od strane Svjetske zdravstvene organizacije i savremene medicinske prakse.

- U nekim porodilištima pratnja je vezana isključivo za jedan dostupni apartman, pri čemu samo prva žena koja dođe može imati pratnju. U drugim slučajevima, pratnja je dozvoljena tek u završnoj, kratkoj fazi poroda, dok je žena veći dio poroda sama. Postoje i porodilišta u kojima pratnja uopšte nije dozvoljena, kao i situacije u kojima se omogućava samo „odabranima“ ili po procjeni osoblja. Također, nigdje nije omogućena pratnja pri carskom rezu u spinalnoj anesteziji, iako je to standard u mnogim zemljama – objašnjava Tatarević.

Stav struke

Kao izgovor za ignorisanje ovih izmjena spominju se „medicinski razlozi“. Tatarević ističe da niko od predstavnika medicinske struke nije izašao pred institucije i naveo neke razloge, neke smjernice ili neke dokaze.

- Čak ni na sastanak u resorno ministarstvo, koji je upravo bio posvećen ovoj temi, nije došao niti jedan ginekolog. Zato je problematično govoriti o „stavu struke“, kada se struka ne pojavljuje, ne izjašnjava i ne preuzima odgovornost za takve tvrdnje. Ono što se nezvanično spominje – kapaciteti, prostori, sterilnost – odavno je stručno razjašnjeno. Međunarodni vodiči jasno navode da za pratnju nisu potrebne posebne prostorije, već osnovni uslovi privatnosti, a pitanja higijene i sigurnosti se rješavaju standardnim bolničkim protokolima, kao i u desetinama zemalja gdje je pratnja odavno pravilo – objasnila je sagovornica.

Smeta transparentnost

U konačnici pitanje se samo nameće – kome i zašto smeta pratnja na porodu?

- Današnji ishod pokazuje da pratnja ne smeta zato što je neko protiv nje, jer niko danas nije glasao protiv. Smeta zato što donosi transparentnost i odgovornost. Tamo gdje postoji snažan otpor prema raspravi o pratnji, očito postoji strah od nadzora. Ako je sve u redu u porodilištima, onda nema razloga da se ova tema izbjegava ili gura u stranu – zaključila je Amila Tatarević.

Udruženje „Baby Steps“ neće odustati, ovo pitanje neće biti sklonjeno sa stola već će biti upućeno i na narednu sjednicu u februaru.