Nakon podizanja optužnice: Tulumović i Husić se povukli sa stranačkih funkcija u SDA

Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije (SDA) iz Tuzle objavio je da su se Denijal Tulumović i Šefik Husić, protiv kojih je nedavno potvrđena optužnica, povukli sa stranačkih funkcija do okončanja sudskih postupaka.

Tulumović je zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok je Šefik Husić predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla. Obojica su također predsjednici Gradskih odbora SDA u Živinicama i Tuzli.

Iz SDA su naveli da su nakon razgovora i konsultacija prihvaćene njihove izjave o povlačenju sa navedenih stranačkih funkcija.

- Imenovani su u svojim izjavama naveli da nisu počinili djela koja im se stavljaju na teret, ali su, vodeći računa o interesima Stranke, javnoj percepciji i očuvanju ugleda SDA, donijeli odluku o privremenom povlačenju s dužnosti predsjednika gradskih odbora - saopćeno je.

Umjesto dosadašnjih predsjednika Gradskih odbora SDA Tuzla i SDA Živinice, za obavljanje dužnosti predsjednika određene su druge osobe iz rukovodstva ovih odbora, koje će te funkcije obavljati do okončanja sudskih postupaka.

- Kantonalni odbor SDA Tuzlanskog kantona naglašava opredijeljenost Stranke za poštivanje principa zakonitosti, političke odgovornosti i očuvanje povjerenja javnosti u njen rad - istaknuto je u saopćenju.

Optužnica u ovom slučaju potvrđena je i protiv Marka Tadića, osnivača i vlasnika privrednog društva INEL-MED d.o.o. Mostar, Šefika Husića, pomoćnika direktora JZU UKC Tuzla za sestrinstvo, Senade Hujdurovića, direktorice Privatne zdravstvene ustanove Opća i Specijalna bolnica Plava Medical Group Tuzla i iste ustanove kao pravnog lica.