Efendić: Realizirano više od 100 kapitalnih investicija na prostoru Novog Grada u 2025. godini

Općina Novi Grad Sarajevo organizirala je godišnje druženje sa novinarima, medijskim radnicima i poslovnim saradnicima. Susret je održan u Domu oslobodilaca na Žuči, gdje je općinski načelnik Semir Efendić rezimirao projekte realizirane u protekloj godini, istakavši da je u 2025. godini realizirano više od 100 kapitalnih investicija na prostoru općine.

- To je veliki broj manjih projekata, tako da nijedna mjesna zajednica nije ostala bez realizacije. Među najznačajnijima je završetak platoa kod spomenika Krila slobode na Brdu Žuč, čija je vrijednost bila viša od 1,5 miliona KM i gdje je obilježen Dan odbrane, 8. juni. Mislim da je Bosna i Hercegovina, Kanton i grad Sarajevo dobili spomenički kompleks dostojan borbe i žrtve Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali je i vrijedan zbog pobjeda koje su ostvarene sa tog Brda Žu - kazao je Efendić.

U oblasti saobraćaja, istakao je dva velika projekta realizovana zajedno sa Direkcijom za puteve i Ministarstvom saobraćaja KS: ulice Bulevar Mimara Sinana i Braće Mulić na Dobrinji te Majdanska, koja spaja Bulevar Meše Selimovića kod zgrade Općine Novi Grad i ulicu Safeta Hadžića. Također, asfaltirano je i rekonstruisano oko 50 ulica u padinskim dijelovima općine, te pet ili šest šetališta – u blizini preduzeća Gras pored Miljacke u Hrasnom, na Otoci i Dobrinji pored rijeke Dobrinjke, uz nastavak uređenja Bulevara branilaca Dobrinje.

Općina je, također, nastavila izgradnju dječjih i sportskih igrališta te završila novo obdanište na Dobrinji, koje uskoro očekuje otvaranje.

Javna ustanova Centar za kulturu

Načelnik Efendić najavio je da će Općina pokrenuti formiranje javne ustanove za kulturu.

- Trenutno imamo nekoliko objekata i kulturnih sadržaja kojima direktno upravlja naša administrativna služba, prije svega Galeriju Općine Novi Grad, muzej u sklopu Doma oslobodilaca, te nedavno izgrađeni Memorijalni dom kulture u Ahatovićima, koji će također imati muzejsku postavku. Imamo i Kino Novi Grad te Centar za kulturu i edukaciju u sklopu Centra 'Safet Zajko' - rekao je.

- Sve su to značajni sadržaji, ali bez ustanove koja bi ih objedinjavala i koordinirala. Ove godine krenut ćemo u konkretne korake formiranja ustanove koja će objediniti sve ove naše kulturne sadržaje i više se brinuti o kulturnom životu na prostoru općine. Znamo da su naše kulturne ustanove smještene u drugim općinama u Kantonu Sarajevo, dok najveći broj stanovnika živi upravo u općini Novi Grad - dodao je Efendić.

Centralni trg Općine na Dobrinji

Načelnik Efendić najavio je i izgradnju centralnog trga Općine na Dobrinji. Objavljena je javna nabavka, a vrijednost radova procijenjena je na 3,2 miliona KM, dok će za prvu fazu ove godine biti izdvojeno 1,5 miliona KM, uz plan gradnje tokom dvije godine.

- To će biti prostor za različite manifestacije s velikim brojem posjetilaca. Projektna dokumentacija je završena, dozvole pribavljene, a sada čekamo izbor izvođača. Centralni trg je također povezan s budućom ustanovom za kulturu - rekao je načelnik.

- Kao i do sada, nastavljamo ulaganja u infrastrukturu, privredu, poljoprivredu, pomoć studentima, boračkoj populaciji i socijalnim kategorijama. To je ono po čemu je Novi Grad prepoznatljiv i trudit ćemo se da tako i ostane. U izgradnji je i Eko kuća na Mojmilu, koja će imati zanimljiv prostor za sve naše građane, s pogledom na općinu. Sredstva su izdvojena, a završetak očekujemo u ljetnom periodu - zaključio je Efendić na druženju sa predstavnicima medija.