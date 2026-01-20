Omer Pobrić: 16. godišnjica smrti osnivača Instituta sevdaha

Na današnji dan 2010. godine, preminuo je muzičar Omer Pobrić, virtuoz na harmonici i jedan od najznačajnijih kompozitora i čuvara bosanske sevdalinke. Rođen je u Tešnju, 8. septembra 1945., gdje je završio osnovnu školu i proveo svoje djetinjstvo. Srednju školu završio ja na Ilidži. U Sarajevu je apsolvirao na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjek biologija-hemija. Ljubav prema muzici Pobrić je naslijedio od majke Zlate i brata Rušte. Bio je osnivač i direktor Instituta sevdaha koji se nalazi u Mulićima, kraj Visokog, gdje je i živio. U svojim knjigama je zabilježio gotovo 1.000 sevdalinki.

Pavao Ritter Vitezović . Artkvart.hr Pavao Ritter Vitezović . Artkvart.hr

Umro hrvatski književnik Pavao Ritter Vitezović 1713. - Umro Pavao Ritter Vitezović, hrvatski književnik, historičar, jezičar i izdavač. Zalagao se da osnova hrvatskog pravopisa bude fonetska, odnosno da svaki glas ima svoje, uvijek jednako, slovo. Pokazalo se da je svojim radom bio preteča Ilirskog preporoda. Njegov rukopisni rječnik „Lexicon Latino-Illyricum“ ističe se leksikografskom važnošću. 1775. - Rođen Andre-Mari Amper (Andre-Marie Ampere), francuski fizičar, matematičar, hemičar i filozof, utemeljitelj elektromagnetizma. Bio je prvi naučnik koji je razlučio atome i molekule, te među prvima koji je koristio nazive električni napon i električna energija. Potaknut otkrićem Hansa Kristijana Orsteda (Christian) da se magnetna igla zakreće pri promjeni struje koja teče žicom u blizini, Amper je istražio povezanost između elektriciteta i magnetizma (Amperov zakon). Amperov zakon izražava činjenicu da magnetsko polje nastaje kao posljedica kretanja električnih naboja, povezujući električne i magnetske pojave. 1900. - Umro engleski pisac i kritičar Džon Raskin (John), profesor na Oksfordu, koji se umjetnošću oduševio na putovanjima po Italiji. Za njega su "lijepo, istinito i dobro" istoznačni pojmovi. Smatrao je da umjetnost zavisi od društvenog života i da samo zdrav narod može da stvara velika umjetnička djela, jer je umjetnost snaga i izraz cijelog naroda, a ne povlastica bogatih. Djela: o umjetnosti - "Moderni slikari", "Kamenje Venecije", "Dvije staze", o društvenim i ekonomskim problemima "Do posljednjeg", "Sezam i ljiljani", "Krošnja divlje masline", "Munera Pulveris". 1906. - Rođen Aristotel Onazis, grčki brodovlasnik. Bio je vlasnik najveće privatne flote na svijetu i jedan od najbogatijih ljudi. Osim po svom ogromnom bogatstvu, bio je poznat i po ljubavnim vezama s operskom pjevačicom Marijom Kalas (Maria Callas) i udovicom američkog predsjednika Džona Kenedija (John Kennedy), Žaklin (Jacqueline), kojom se i oženio. 1920. - Italijanski filmski režiser i scenarist Federiko Felini (Federico Fellini), jedan od najvećih sineasta 20. stoljeća i trostruku dobitnik Oskara, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Svjetla varijetea", "Dangube", "Ulica" (Oskar), "Probisvijet", "Kabrijine noći" (Oskar), "Sladak život" (prva nagrada u Kanu), "Osam i po" (Oskar), "Đulijeta i duhovi" (Zlatni globus), "Klovnovi", "Satirikon", "Amarkord", "Kazanova", "Grad žena", "Brod plovi", "Džindžer i Fred".

Željko Komšić . Wikipedia.org Željko Komšić . Wikipedia.org

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, slavi 62. rođendan 1964. - U Sarajevu rođen Željko Komšić, bosanskohercegovački političar, trenutno predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od 1998. do 2000. godine obavljao je dužnost predsjednika Gradskog vijeća grada Sarajeva. Na lokalnim izborima 2000. godine izabran je za vijećnika, a potom za načelnika Općine Novo Sarajevo. Nakon uspostave diplomatskih odnosa BiH sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, 2001. godine postavljen je na dužnost prvog vanrednog i opunomoćenog ambasadora BiH u Beogradu. Na lokalnim izborima 2004. godine je pobijedio i izabran je za načelnika Općine Novo Sarajevo, a potom je na kongresu SDP-a BiH izabran za potpredsjednika SDP-a BiH. Godine 2013., nakon napuštanja SDP-a BiH, osnovao je Demokratsku frontu čiji je predsjednik. Na Općim izborima 2006. godine u BiH kandidirao se za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, pobijedio je te tu funkciju obnašao do 2014., u dva mandata. Nakon četverogodišnje pauze ponovno je izabran za hrvatskog člana Predsjedništva BiH 2018., te 2022. godine. 1983. - Umro brazilski fudbaler Manuel Fransisko dos Santos (Francisco), prozvan Garinča (Garrincha), što u prijevodu znači ptičica. S reprezentacijom Brazila osvojio je dva puta titulu prvaka svijeta, 1958. i 1962. godine. 1984. - Preminuo američki sportist i filmski glumac Džoni Vajsmiler (Johnny Weissmuller), prvi čovjek koji je preplivao 100 metara brže od minute. Osvojio je tri zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1924. i dvije 1928., ali je poznatiji po ulozi glavnog junaka u nizu filmova o Tarzanu. Filmovi: "Tarzan u izgnanstvu", "Tarzanov povratak", "Tarzan i njegova družina". 1990. - Umrla Barbara Stenvik (Barbara Stanwyck), američka filmska glumica. Imala je dugu i uspješnu karijeru, a najveći ugled stekla je likovima samostalnih i ambicioznih žena. Dobitnica je nagrade za životno djelo Američkog filmskog instituta 1987. godine. 1993. - Preminula američka glumica nizozemskog porijekla Odri Hepbern (Audrey Hepburn), jedna od najpoznatijih i najljepših glumica koja se ikad pojavila na filmu. Za ulogu u holivudskom filmu „Praznik u Rimu“, 1953. godine, dobila je Oskara za najbolju glumicu. Ipak, proslavila ju je uloga Holi u filmu „Doručak kod Tifanija“, kada je postala jedna od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća. Jedna od posljednjih Odrinih uloga bila je u modernoj komediji „Svi su se smijali“. Odri je bila i ambasadorica UNICEF-a. Za humanitarni rad je dobila brojne nagrade, između ostalih, Medalju slobode koju joj je 1992. uručio tadašnji američki predsjednik Džordž Buš (George Bush). 2014. - Umro italijanski dirigent Klaudio Abado (Claudio Abbado), muzički direktor Milanske skale, Berlinske filharmonije, Londonskog simfonijskog orkestra i Opere u Beču, osnivač Evropskog orkestra mladih.

Mira Furlan . Bljesak.info Mira Furlan . Bljesak.info