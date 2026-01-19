Slaven Kovačević: Trojka se ponovo pridružila destruktivnoj politici HDZ-a

Deklaracija kojom se osuđuje zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, a koju je predložio Klub Demokratske fronte, nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

- Odluku i stav vladajuće Trojke da odbiju podržati 'Deklaraciju o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku', koju je predložio Klub Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, smatram udarom na temeljne slobode građana Bosne i Hercegovine, kao i udarom na evropske vrijednosti i standarde. Trojka se ovim ponovo pridružila destruktivnoj politici HDZ-a te ponovo interese građana Bosne i Hercegovine podredila partikularnom interesu susjedne države. Ne postoji niti jedan argument kojim se takav politički potez može opravdati - naveo je Kovačević.