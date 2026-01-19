Slaven Kovačević: Trojka se ponovo pridružila destruktivnoj politici HDZ-a

Deklaracija kojom se osuđuje zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, a koju je predložio Klub Demokratske fronte, nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
REAKCIJA
Odluku i stav vladajuće smatram udarom na temeljne slobode građana Bosne i Hercegovine, kao i udarom na evropske vrijednosti i standarde, poručio je
Slaven Kovačević. Fena
Deklaracija kojom se osuđuje zabrana ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, a koju je predložio Klub Demokratske fronte, nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovakav ishod glasanja komentarisao je savjetnik Željka Komšića, Slaven Kovačević, putem svog Facebook profila.
- Odluku i stav vladajuće Trojke da odbiju podržati 'Deklaraciju o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku', koju je predložio Klub Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, smatram udarom na temeljne slobode građana Bosne i Hercegovine, kao i udarom na evropske vrijednosti i standarde. Trojka se ovim ponovo pridružila destruktivnoj politici HDZ-a te ponovo interese građana Bosne i Hercegovine podredila partikularnom interesu susjedne države. Ne postoji niti jedan argument kojim se takav politički potez može opravdati - naveo je Kovačević.
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