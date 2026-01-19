Otac Selvera iz Zenice koji je zarobljen u Ukrajini: "Odlazak u rusku vojsku ne odobravam"

- Ja nisam ni za kakav rat, nije trebao otići. Ali donio je odluku i otišao. Ponosan sam na njega što je samostalno donio odluku i ja se ne petljam u te odluke, rekao je Fahrudin Hrustić u telefonskom razgovoru.

Tako je svoju izjavu za Detektor započeo Fahrudin Hrustić, čiji se sin Selver trenutačno nalazi u zarobljeništvu u Ukrajini.

Njegov otac za Detektor je kazao da mu je najvažnije to što mu je sin živ.

Ukrajinski portal objavio je ispovijest Selvera Hrustića iz Bosne i Hercegovine, koji je izjavio da se pridružio ruskoj vojsci, nakon čega su ga zarobile ukrajinske snage.

Ukrajinski portal UNITED24 Media 17. januara objavio je ispovijest Selvera Hrustića iz BiH, koji je naveo da se ruskoj vojsci pridružio u septembru 2025. godine. Kako se navodi, nepoznatog datuma zarobile su ga ukrajinske snage.

U objavi se tvrdi da je to bio njegov način da pobjegne od, kako se navodi, problema sa zakonom koje je imao u Evropi, bez preciziranja gdje.

UNITED24 Media dio je inicijative koju je 2022. godine pokrenuo predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, a koordinira je tim Ministarstva digitalne transformacije Ukrajine.

Fahrudin Hrustić, koji nije znao da mu je sin ratni zarobljenik, rekao je da je iznenađen činjenicom da mu je sin završio u vojsci i zarobljeništvu te da mu je prva pomisao bila: "Zašto me nije pitao".

"Od vlasti u BiH ne očekuje ništa"

Objasnio je i da je njegov sin otišao u Rusiju "negdje u devetom mjesecu" 2025. godine.

- Moja supruga se čula s njim u decembru, razgovarala je s njim. Nije rekao da je u vojsci. Rekao je da je u Moskvi. (…) Govorio je da je u nekoj firmi. (…) Nakon toga se nije javljao nekih 15 dana, rekao je.

Na kraju razgovora kazao je da od vlasti Bosne i Hercegovine ne očekuje ništa jer im "nikada nije vjerovao".

- Ali sada mi je najvažnije da je on živ, poručio je.

Na upit Detektora o ovom slučaju, iz Ministarstva vanjskih poslova BiH do objave teksta nije stigao odgovor, a na pozive i upite nije odgovorio ni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Od početka invazije 2022. godine, ovo je prvi javno poznati slučaj državljanina BiH koji se nalazi u zarobljeništvu u Ukrajini nakon sudjelovanja u ruskoj vojsci.

Selver Hrustić u svom svjedočanstvu za ukrajinski medij rekao je da mu je obećan advokat nakon šest mjeseci služenja u ruskoj vojsci, kao i da neće biti raspoređen na liniju. Umjesto toga, kako se navodi, poslan je u iznimno opasnu misiju u Ukrajinu.

Hrustić je izjavio da je ugovor potpisao s ruskim Ministarstvom odbrane te da drugima ne preporučuje prijavljivanje u rusku vojsku.

"Govorio da želi ići u Rusiju"

U razgovoru za Detektor, Hrustićev poznanik i susjed, čiji je identitet poznat redakciji, rekao je kako je krajem ljeta 2025. godine Selver govorio da želi otići u Rusiju.

- Njegova uvjerenja bila su vjerske prirode. Bizant, sveti ratovi i slično. Muslimani i pravoslavci protiv Zapada. Vjerovao je da čini ispravnu stvar boreći se za Rusiju. (…) Smatrao je da je Putin u pravu, da je dobar vođa i lider te da svi mi griješimo, rekao je njegov poznanik.

Nakon što je pogledao video koji je objavio United24, dodao je:

- Sada govori suprotno – da tamo ipak nije onako kako je mislio da će biti.

Ispričao je i da je Hrustić jedno vrijeme boravio u azilu u Njemačkoj, što je Detektoru potvrdio i njegov otac.

- Vratio se u BiH i pričao kako planira ići u Rusiju, ali da ne zna kako će se prebaciti. Prijatelj mi je rekao da je otišao u devetom ili desetom mjesecu prošle godine, naveo je.