Vlada FBiH utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine večeras je, u nastavku danas započete sjednice u Sarajevu, utvrdila šest svojih amandmana na Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim amandmanima se jasnije preciziraju pravne norme koje se odnose na ključne pojmove relevantne za primjenu odredbi ovog zakona, te se na ovaj način osigurava pravna sigurnost, transparentnost i dosljedna primjena zakona.

Utvrđenim amandmanima na Prijedlog ovog zakona se definira i momenat fiskalizacije kod advokatske djelatnosti, zatim se uvodi načelo operativne neutralnosti koja isključuje favoriziranje jednog operatera telekomunikacijske mreže.

Utvrđenim amandmanima se i povećava garancija kod registriranih proizvođača fiskalnog sistema (ESET) sa 500.000 KM na jedan milion KM.

Pored toga, utvrđena su i izuzeća koja se odnose na javna preduzeća elektroprivrede i pošte, kao i Razvojnu banku Federacije BiH.

Ovi amandmani postaju sastavni dio Prijedloga zakona o fiskalizaciji transakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije BiH također je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila izjašenjenje na amandmane koje su na Prijedlog ovog zakona uputili odbori i klubovi, te zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Cijeneći obrazloženja dostavljena uz upućene amandamane zastupnika, klubova i odbora, Vlada je iste cijenila opravdanim, te ih je preciznije uredila i definirala kroz svoje amandmane.

Utvrđena su izjašnjenja i na upućene amandmane zastupnika, komisija, klubova i odbora na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, te na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, kao i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odose s javnošću.