Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BUDITE OPREZNI

Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Fena

A. O.

20.1.2026

S obzirom da su temperature zraka jutros u većem dijelu naše zemlje negativne, upozoravamo vozače da budu maksimalno oprezni, posebno na dionicama preko planinskih prevoja, na mostovima i vijaduktima, kažu jutros iz BIHAMK-a u izvještaju.

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajamo putne pravce gdje je vidljivost smanjena na 50 do 100 metara: Ripač-Vrtoče, Tuzla-Kalesija, Banovići-Zavidovići, Novi Travnik-Bugojno (preko Rostova), Kupres-Šuica, kao i na području Glamoča i Bosanskog Grahova.

Savjetuje se oprez 

Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Molimo i pješake da budu pažljivi prilikom kretanja, poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi 

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# STANJE NA PUTEVIMA
# CESTE
# BIHAMK
# SARAJEVO
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.