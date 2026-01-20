Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost

S obzirom da su temperature zraka jutros u većem dijelu naše zemlje negativne, upozoravamo vozače da budu maksimalno oprezni, posebno na dionicama preko planinskih prevoja, na mostovima i vijaduktima, kažu jutros iz BIHAMK-a u izvještaju.

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajamo putne pravce gdje je vidljivost smanjena na 50 do 100 metara: Ripač-Vrtoče, Tuzla-Kalesija, Banovići-Zavidovići, Novi Travnik-Bugojno (preko Rostova), Kupres-Šuica, kao i na području Glamoča i Bosanskog Grahova.

Savjetuje se oprez

Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Molimo i pješake da budu pažljivi prilikom kretanja, poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.