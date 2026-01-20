Med kandidiran za zaštitu oznakom porijekla

Podnošenjem zahtjeva Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i objavom proizvođačke specifikacije pokrenuta je procedura registracije oznake podrijetla romanijskog meda, jednog od prepoznatljivih proizvoda istoimene regije u kojoj prvi zapisi o pčelarskoj proizvodnji sežu unatrag 120 godina. U monografiji „Sokolac, od Ilira do današnjih dana“ navodi se da je, prema popisu iz 1895. godine, na području ove općine bilo 279 pčelara i 1.706 košnica pčela.

Vegetacijski uvjeti

Romanijska regija odlikuje se specifičnim klimatskim, pedološkim i vegetacijskim uvjetima (različita nadmorska visina, umjerena klima, bogata flora) koji omogućavaju proizvodnju meda visoke kvalitete. Ovo područje, koje obuhvaća planinske predjele i šumske komplekse, karakterizira, pored umjerene klime i specifičan mikroklimatski utjecaj, što doprinosi izvrsnim uvjetima za medenje biljaka u proljetnom i ljetnom razdoblju.

U skladu s proizvođačkom specifikacijom koju je izradilo Udruženje pčelara „Glasinac“ Sokolac romanijski med stavljao bi se na tržište kao livadski med i kao šumski med čija fizičko-kemijska i senzorna svojstva odgovaraju specifikaciji.

Na temelju višegodišnjeg iskustva i poznavanja lokalnih mikroklimatskih uvjeta, pčelari prilagođavaju raspored i lokaciju pčelinjaka, prate dinamiku cvjetanja livadnih biljaka i pojavu medljike u šumskim ekosustavima te pravovremeno razdvajaju livadski od šumskog meda kroz zasebna vrcanja. Ovakav način rada omogućava očuvanje karakterističnih svojstava pojedinih tipova romanijskog meda, sprječava miješanje različitih paša i doprinosi stabilnosti kvalitete proizvoda. Znanje i iskustvo pčelara, prenošeno generacijama, predstavlja ključni element u očuvanju autentičnosti i prepoznatljivosti romanijskog meda.

Romanijski med proizvode autohtone sive pčele (Apis mellifera carnica) iz nektara medonosnih biljaka ili iz sekreta živih dijelova biljaka i izlučevina insekata, koji prikupljaju, obogaćuju vlastitim supstancama, dehidriraju i odlažu u saće do sazrijevanja, u zemljopisnom području Romanijske regije definiranom proizvođačkoj specifikaciji. Romanijski med je rezultat sinergije između prirodnih i ljudskih faktora te ima specifičan okus, miris i boju koja ga čini prepoznatljivim i cijenjenim na tržištu.

Senzorna svojstva

Zbog specifičnog prirodnog ambijenta, romanijski med ima karakteristična senzorna svojstva koja su utjecala na postizanje ugleda i prepoznatljivosti ovog proizvoda i na njegovu potražnju, kako na lokalnom tržištu, tako i diljem Bosne i Hercegovine. Proizvodi se na pčelinjacima smještenim unutar definiranog zemljopisnog područja, a premještanje košnica unutar tog područja je dopušteno, ali mora biti propraćeno odgovarajućim zapisima i provedeno u skladu s važećim propisima.

Kvaliteta i autentičnost ogledaju se kroz specifična fizičko-kemijska svojstva i činjenicu da sadržaj vode u romanijskom medu ne prelazi 18%, što je značajno ispod zakonski dopuštenog maksimuma (20%) i ukazuje da je u pitanju zreo i stabilan med s niskim rizikom od fermentacije. Vrijednosti HMF-a (hidrokismetilfurfurol) ne prelaze 25 mg/kg, što ukazuje da je riječ o svježem medu koji nije bio izložen visokim temperaturama (dozvoljeno zagrijavanje na maksimalno 40ᵒC prilikom dekristalizacije) i koji je zadržao sve specifičnosti flore definiranog područja, odnosno sva senzorna svojstva.