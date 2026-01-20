Nakon jučerašnje blamaže na sjednici: Na dnevni red, ipak, uvrštena tačka o pratnji na porodu

Nakon blamaže koja je priređena na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kada nije uvrštena na dnevni red tačka koja se tiče omogućavanja pratnje na porodu pod tvrdnjom da je bilo 48 glasova, iako je bilo potrebnih 50, pravda je danas, ipak, zadovoljena.

Naime, na prijedlog Kluba DF-a je usvojen zaključak da ovo bude posljednja tačka dnevnog reda, što je usvojeno na kraju sa 65 glasova za, 15 je bilo suzdržanih i 10 protiv.