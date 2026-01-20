Nakon jučerašnje blamaže na sjednici: Na dnevni red, ipak, uvrštena tačka o pratnji na porodu

Nakon blamaže koja je priređena na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kada nije uvrštena na dnevni red tačka koja se tiče omogućavanja pratnje na porodu pod tvrdnjom da je bilo 48 glasova, iako je bilo potrebnih 50, pravda je danas, ipak, zadovoljena.
Naime, na prijedlog Kluba DF-a je usvojen zaključak da ovo bude posljednja tačka dnevnog reda, što je usvojeno na kraju sa 65 glasova za, 15 je bilo suzdržanih i 10 protiv.
- Pregledom zvaničnog videosnimka glasanja jasno se vidi da je za glasalo 50 zastupnika. Zbog ovog grubog i nedopustivog institucionalnog propusta, rasprava o jednom od osnovnih prava porodilja ponovo je zaustavljena, ne voljom većine, već nesposobnošću ili nemarom institucije da tačno prebroji glasove - saopćili su ranije iz Udruženja Baby steps.
Ističu da ovo nije tehnička greška već direktan udar na prava žena.
- Dok se u Parlamentu pogrešno broje glasovi, žene se porađaju bez pratnje, bez podrške i bez osnovnog osjećaja sigurnosti. Dostojanstvo porodilja ne smije biti kolateralna šteta parlamentarnih propusta - dodaju.