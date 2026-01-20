Vlada TK: U fokusu odgovorno upravljanje koncesijama

Vlada Tuzlanskog kantona je danas na sjednici prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora, čime je potvrđena posvećenost transparentnom upravljanju prirodnim resursima i zaštiti javnih prihoda - saopćeno je nakon sjednice Vlade.

Izvršenje ugovora

Iz izvještaja Komisije za koncesije vidljivo je da nadležna kantonalna ministarstva uredno i blagovremeno provode kontrolu nad izvršenjem ugovora, redovno sačinjavaju zapisnike te donose rješenja o plaćanju koncesionih naknada.

U cilju podrške privredi, koncesionarima je omogućeno avansno plaćanje godišnjih naknada, čime se smanjuju troškovi bankovnih garancija i olakšava poslovanje, uz zadržavanje pune finansijske discipline.

Većina koncesionara uredno izmiruje svoje obaveze, dok će prema onima koji to ne čine biti poduzete dodatne mjere u skladu sa zakonom. Posebno je istaknuto da Rudnik uglja "Kreka“ uredno servisira dugoročne obaveze prema ranije potpisanom protokolu s Vladom TK, ali ne izmiruje svoje tekuće obaveze, te po ovome osnovu i dalje rastu njegova dugovanja.

Kada su u pitanju resorne oblasti kao koncesionari, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trenutno prati realizaciju 43 ugovora iz oblasti korištenja voda, poljoprivrednog zemljišta i hidroenergetskih objekata, dok Ministarstvo privrede nadzire 23 ugovora iz sektora rudarstva, mineralnih sirovina i energetike. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vodi jedan ugovor iz oblasti isporuke toplotne energije.

Sva ministarstva, kao koncesori, uredno izvršavaju svoje obaveze i koriste zakonske mehanizme kako bi se osigurala potpuna naplata javnih prihoda.

U saopćenju se navodi kako Vlada TK nastavlja jačati sistem upravljanja koncesijama, s ciljem odgovornog korištenja prirodnih resursa, stabilnih budžetskih prihoda i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Također, prihvaćena je Informacija Ministarstva finansija o aktivnostima u vezi s realizacijom sudskog Rješenja te zadužila Ministarstvo i sve nadležne organe da, u okviru svojih ovlaštenja, poduzmu potrebne korake za njegovu potpunu provedbu. Vlada je naglasila da poštuje sudsku odluku i da ne spori njenu primjenu, ali će nastaviti pravni proces dokazivanja ispravnosti svog ranijeg postupanja.

U Informaciji je pojašnjeno da je obračun plaća za decembar 2025. godine izvršen na osnovu ovjerenih šiht listi i dokumentacije koju su dostavile pravosudne institucije i drugi budžetski korisnici. Na temelju tih podataka obračunate su neto plaće, porezi i doprinosi te naknade za topli obrok i prijevoz. Tek nakon okončane isplate Ministarstvo finansija je zaprimilo sudsko Rješenje kojim se privremeno zabranjuje primjena odredbe Kolektivnog ugovora na osnovu koje je obračun već bio izvršen.

- Podsjećamo, budući da se u štrajku nalazi 165 zaposlenih u pravosudnim institucijama, za 141 zaposlenika plaća je obračunata srazmjerno vremenu provedenom na radu, dok su za 24 zaposlenika, koji su cijeli mjesec bili u štrajku, uplaćeni samo doprinosi na minimalnu plaću, u skladu s dostavljenim evidencijama i u skladu za odredbama Zakona o štrajku. Ministarstvo finansija je istaklo da aplikacija za obračun plaća podrazumijeva jasno definisane korake – unos podataka, obradu, evidentiranje, prijenos sredstava i uplatu poreza i doprinosa – te da svaki ponovni obračun mora proći propisanu proceduru kako bi bio zakonit i tehnički ispravan - navode iz Vlade TK.

Sudske odluke

Vlada Tuzlanskog kantona ponovila je opredjeljenje za dosljedno poštivanje sudskih odluka, zakonitost u radu i transparentan odnos prema svim budžetskim korisnicima, uz napomenu da će sve obaveze iz sudskog Rješenja biti realizirane čim se okončaju neophodni proceduralni koraci.

U cilju preciznijeg definisanja odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti TK, koje se odnose na vojne ambulante i ambulantu JP Međunarodni aerodrom Tuzla, kao i nadležnost federalnog ministarstva zdravstva, na današnjoj sjednici Vlada TK je utvrdila izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Predloženim izmjenama predviđeno je da se postupak uspostavljanja i rada ovih ambulanti uskladi s važećim federalnim propisima koji definišu standarde prostora, opreme i kadra, umjesto dosadašnjeg regulisanja posebnim kantonalnim aktima.

Time se omogućava jednostavnija registracija i organizacija zdravstvene zaštite, u skladu s najnovijim izmjenama federalnih normativa. Izmjene doprinose većoj pravnoj sigurnosti, efikasnijem funkcionisanju zdravstvenog sistema i boljoj dostupnosti zdravstvenih usluga za pripadnike Oružanih snaga BiH, uposlenike i korisnike usluga Aerodroma Tuzla.