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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Evo zbog čega već tri mjeseca nije održano ročište Osmanu Mehmedagiću Osmici

Nastavak je zakazan za dan utorak 27.01.2026. godine sa početkom u 09:00 sati, rekli su iz Suda BiH za "Avaz"

Osman Mehmedagić Osmica: Označio diplomu stepenom tajnosti. Avaz

Piše: Sedin Spahic

20.1.2026

Bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću Osmici sudi se za falsifikovanje diplome visokog obrazovanja, no ročišto nije održano još od 28. oktobra prošle godine.

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Suda BiH, ročište nije održano zbog opravdanog odsustva jednog od članova Sudskog vijeća.

- Navedeno ročište je bilo otkazano zbog opravdane odsutnosti jednog od članova Sudskog vijeća. Nastavak je zakazan za dan utorak 27.01.2026. godine sa početkom u 09:00 sati - rekli su iz Suda BiH za "Avaz".

Podsjećamo, Mehmedagić se tereti da je bez fakultetskog obrazovanja rukovodio OSA-om, tako prekršio zakon i nanio štetu budžet u iznosu od 293.046,58 KM.

# OSMAN MEHMEDAGIĆ OSMICA
# SUD BIH
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