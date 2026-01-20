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KVALITET ZRAKA POBOLJŠAN

Vlada KS ukida epizodu "Uzbuna" zbog poboljšanja kvaliteta zraka

Iako je temperaturna inverzija još uvijek djelimično prisutna, sinoptička prognoza ukazuje da od sutra nastupa nestabilna meteorološka situacija

Vlada KS ukida epizodu "Uzbuna" zbog poboljšanja kvaliteta zraka. Facebook

Z. V.

20.1.2026

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o ukidanju epizode "Uzbuna" koja je od petka bila na snazi na području četiri gradske općine i općine Ilidža, uslijed značajnog poboljšanja kvaliteta zraka. 

Poboljšanje kvaliteta zraka 

S obzirom na tendenciju pada zagađujućih materija, kao i najavljenih vremenskih prilika za naredni dan koje će dovesti do čišćenja zraka, Ministarstvo je ukinulo i "Upozorenje" na cijelom području Kantona. Time prestaju važiti sve ranije propisane restriktivne mjere.

Do značajnog poboljšanja kvaliteta zraka došlo je uslijed promjene atmosferskih prilika, odnosno povećanja visine inverzionog sloja i jačanja vjetra, što je pogodovalo nastavku pada koncentracija i tokom jučerašnjeg dana.

Trenutne vrijednosti PM10 u sarajevskoj kotlini su u osjetnom padu u odnosu na prethodni dan.

Praćenje meteoroloških uslova 

Iako je temperaturna inverzija još uvijek djelimično prisutna, sinoptička prognoza ukazuje da od sutra nastupa nestabilna meteorološka situacija, koju karakteriše promjena pravca vjetra i porast temperature zbog juga.

Intenzivno praćenje stanja kvaliteta zraka i meteoroloških uslova se nastavlja, kao i obavještavanje javnosti o primjeni svih raspoloživih mjera predviđenih Planom, poručuju iz Ministarstva.

# KVALITET ZRAKA
# VLADA KS
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