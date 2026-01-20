Vlada KS ukida epizodu "Uzbuna" zbog poboljšanja kvaliteta zraka

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o ukidanju epizode "Uzbuna" koja je od petka bila na snazi na području četiri gradske općine i općine Ilidža, uslijed značajnog poboljšanja kvaliteta zraka.

Poboljšanje kvaliteta zraka

S obzirom na tendenciju pada zagađujućih materija, kao i najavljenih vremenskih prilika za naredni dan koje će dovesti do čišćenja zraka, Ministarstvo je ukinulo i "Upozorenje" na cijelom području Kantona. Time prestaju važiti sve ranije propisane restriktivne mjere.

Do značajnog poboljšanja kvaliteta zraka došlo je uslijed promjene atmosferskih prilika, odnosno povećanja visine inverzionog sloja i jačanja vjetra, što je pogodovalo nastavku pada koncentracija i tokom jučerašnjeg dana.

Trenutne vrijednosti PM10 u sarajevskoj kotlini su u osjetnom padu u odnosu na prethodni dan.

Praćenje meteoroloških uslova

Iako je temperaturna inverzija još uvijek djelimično prisutna, sinoptička prognoza ukazuje da od sutra nastupa nestabilna meteorološka situacija, koju karakteriše promjena pravca vjetra i porast temperature zbog juga.

Intenzivno praćenje stanja kvaliteta zraka i meteoroloških uslova se nastavlja, kao i obavještavanje javnosti o primjeni svih raspoloživih mjera predviđenih Planom, poručuju iz Ministarstva.