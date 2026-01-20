Nikšić povukao sporni Isakov zakon o policijskim službenicima

Premijer FBiH Nermin Nikšić povukao je sa sjednice Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH izmjene Zakona o policijskim službenicima. Podsjećamo, prema ovim izmjenama se htjela omogućiti mogućnost ostanka u službi do 65. godine života, kao i vanredna unapređenja.

Podsjećamo, jučer su zastupnici HDZ-a BiH, DF-a, SBiH i SDA glasali protiv hitne procedure usvajanja ovog zakona, zbog čega je ministar Ramo Isak žestoko reagirao, nazivajući ih izdajnicima. Zastupnik Salko Zildžić (SDA) je jučer kazao da je su protiv ovog zakona bili i predstavnici reprezentativnog Sindikata, kao i OSCE-a.

Zastupnik DF-a Mahir Mešalić je jučer poručio da je jedina namjera ovog zakona da "jarani ministra Isaka dođu na čelo FUP-a".