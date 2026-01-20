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PREMIJER FBIH

Nikšić povukao sporni Isakov zakon o policijskim službenicima

Zastupnik DF-a Mahir Mešalić je jučer poručio da je jedina namjera ovog zakona da "jarani ministra Isaka dođu na čelo FUP-a"

Nikšić i Isak. Instagram

S. S.

20.1.2026

Premijer FBiH Nermin Nikšić povukao je sa sjednice Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH izmjene Zakona o policijskim službenicima.

Podsjećamo, prema ovim izmjenama se htjela omogućiti mogućnost ostanka u službi do 65. godine života, kao i vanredna unapređenja.

Podsjećamo, jučer su zastupnici HDZ-a BiH, DF-a, SBiH i SDA glasali protiv hitne procedure usvajanja ovog zakona, zbog čega je ministar Ramo Isak žestoko reagirao, nazivajući ih izdajnicima.

Zastupnik Salko Zildžić (SDA) je jučer kazao da je su protiv ovog zakona bili i predstavnici reprezentativnog Sindikata, kao i OSCE-a.

Zastupnik DF-a Mahir Mešalić je jučer poručio da je jedina namjera ovog zakona da "jarani ministra Isaka dođu na čelo FUP-a".

- FUP je izgubio kredibilitet za vrijeme Rame Isaka, jer ni Sindikati ga ne podržavaju. On je trebao ići u regularnu proceduru uz podršku Sindikata. On ima najmanje pravo da govori o izdaji, znamo kako je došao zahvaljujući sinu ovdje. Kada Vas Ramo kritikuje, to je dobro - kazao je Mešalić jučer.

# RAMO ISAK
# NERMIN NIKŠIĆ
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