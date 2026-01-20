Sud naložio da Vlada TK isplati plate pravosudnim radnicima koji su u štrajku

Administrativno-tehničko osoblje zaposleno u pravosudnim institucijama u Tuzlanskom kantonu se i dalje nalazi u štrajku, a u njihovoj borbi su dobili prvi sudski epilog. Naime, nadležni sud je naložio Vladi TK da im isplati platu za decembar.

Poštuju sudsku odluku

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila informaciju Ministarstva finansija o aktivnostima u vezi s realizacijom sudskog rješenja po kojem se zabranjuje obustava isplate plate uposlenicima u pravosuđu koji su u štrajku.

Kako je pojašnjeno, kantonalna vlada je zadužila ministarstvo i sve nadležne organe da u okviru svojih ovlaštenja, poduzmu potrebne korake za njegovu potpunu provedbu.

Iz vlade je naglašeno da poštuju sudsku odluku i da ne spore njenu primjenu, ali će nastaviti pravni proces dokazivanja ispravnosti svog ranijeg postupanja.

U štrajku 165 zaposlenih

U informaciji je pojašnjeno da je obračun plata za decembar 2025. godine izvršen na osnovu ovjerenih šiht-listi i dokumentacije koju su dostavile pravosudne institucije i drugi budžetski korisnici. Na osnovu tih podataka obračunate su neto plate, porezi i doprinosi te naknade za topli obrok i prijevoz.

- Tek nakon okončane isplate Ministarstvo finansija je zaprimilo sudsko rješenje kojim se privremeno zabranjuje primjena odredbe kolektivnog ugovora na osnovu koje je obračun već bio izvršen. Podsjećamo, budući da se u štrajku nalazi 165 zaposlenih u pravosudnim institucijama, za 141 zaposlenika plaća je obračunata srazmjerno vremenu provedenom na radu, dok su za 24 zaposlenika, koji su cijeli mjesec bili u štrajku, uplaćeni samo doprinosi na minimalnu plaću, u skladu s dostavljenim evidencijama i u skladu s odredbama Zakona o štrajku - kazali su iz Vlade TK.

Iz Ministarstva finansija TK ističu da aplikacija za obračun plata podrazumijeva jasno definisane korake – unos podataka, obradu, evidentiranje, prijenos sredstava i uplatu poreza i doprinosa te da svaki ponovni obračun mora proći propisanu proceduru kako bi bio zakonit i tehnički ispravan.