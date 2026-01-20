Kantonalni sud u Sarajevu i FAZUOI jačaju saradnju u borbi protiv nezakonite imovine

Memorandum o saradnji između Kantonalnog suda u Sarajevu i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI) potpisan je danas u Sarajevu, čime je ozvaničen nastavak i dodatno unapređenje institucionalne saradnje u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi.

Jačanje saradnje

Memorandum su potpisali predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu Jasenka Potogija i direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić.

Cilj ovog dokumenta je jačanje međusobne saradnje u postupcima koji se odnose na oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, unaprjeđenje operativne komunikacije i razmjene informacija, kao i koordinirano djelovanje u provedbi Strategije i Akcionog plana za oduzimanje nezakonito stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

U saopćenju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom navedeno je da se potpisivanjem sporazuma stvaraju uslovi za efikasniju i pravovremenu razmjenu podataka između ove dvije institucije, organizaciju zajedničkih edukacija iz oblasti finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi te daljnje jačanje pravnog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti.

Konkretan iskorak

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom tom prilikom je istakao da saradnja sa Kantonalnim sudom u Sarajevu predstavlja konkretan iskorak ka uspostavljanju koordiniranog sistema oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Naglasio je da Memorandum nije samo formalni akt, već jasan izraz zajedničke opredijeljenosti ka jačanju efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti u radu institucija uključenih u ovaj proces.

Predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu istakla je da partnerstvo sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom ima poseban značaj za efikasno postupanje Suda u predmetima oduzimanja nezakonito stečene imovine. Također je naglasila važnost kontinuirane stručne edukacije sudija i drugih nosilaca pravosudnih funkcija, kao i razmjene iskustava i dobre prakse u ovoj oblasti.

Zaključivanjem ovog memoranduma Kantonalni sud u Sarajevu i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom još jednom potvrđuju svoju posvećenost i odlučnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u FBiH, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.