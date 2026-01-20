Čović i Glavina: Potrebno jačati turističke i sportske potencijale kroz zajedničke inicijative

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas se u Zagrebu sastao s ministrom turizma i sporta u Vladi Republike Hrvatske Tončijem Glavinom s kojim je razmijenio mišljenja o aktuelnim i planiranim projektima u području turizma i sporta te o mogućnostima daljnjeg unapređenja partnerstva između BiH i Hrvatske.

Zajedničke inicijative

Obojica su naglasili potrebu jačanja turističkih i sportskih potencijala kroz zajedničke inicijative, a Čović je naglasio kako su ulaganja u područje turizma i sporta od strateške važnosti za BiH te kako značajno doprinose privrednom razvoju lokalnih zajednica i daljnjem jačanju regionalne povezanosti.

Posebno je istaknuo važnost razvoja saradnje hrvatskih sportskih saveza i unaprjeđenja sportske infrastrukture, što doprinosi osnaživanju mladih i njihovom aktivnom uključivanju u sportske aktivnosti i programe.

Razmjena iskustava

Glavina je istaknuo značaj razmjene iskustava i dobrih praksi u upravljanju turističkim i sportskim resursima, uključujući aktivnosti usmjerene na smanjenje sezonalnosti i jačanje konkurentnosti turističke ponude na međunarodnim tržištima. Također je naglasio važnost infrastrukturnih projekata i umrežavanja sportskih institucija, kao i podrške projektima koji mladima omogućuju kvalitetniji sportski razvoj.

Učesnici sastanka su izrazili opredjeljenost za daljnje unaprjeđenje veza kroz projekte koji će doprinijeti održivom privrednom razvoju i snažnijem povezivanju dvije zemlje.

Sastanku je prisustvovala i zastupnica u Predstavničkom domu PSBiH Darijana Filipović, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.