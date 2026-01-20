Video / Mešalić poručio Miokoviću da će biti smijenjen, Mioković mu nakon toga oduzeo riječ

Prilikom rasprave o doživotnim naknadama zaslužnim sportistima uslijedila je žestoka rasprava između zastupnika Mahira Mešalića (DF) i dopredsjedavajećeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mladena Boškovića.

Mešalić je osporovao izjave HDZ-ovih zastupnika da ovo nije nadležnost Federacije BiH i poručio je da logika HDZ-a da što je manje države, više je kantona.

Bošković je kazao da negira sve navode, a Mešalić je tražio ispravu krivog naroda. Predsjedavajući Dragan Mioković (NS) je poručio da bi volio da čuje šta je krivi navod u toj jednoj rečenici.

- Krivo je rekao da sam ja krivo rekao. Smatram da Bošković smatra da što je manje države, više je kantona - rekao je Mešalić.

Mioković ga je pokušao zaustaviti u ovoj izjavi, a Mešalić mu je poručio:

- Vi ćete biti smijenjeni čim se završi ova sjednica. Neće Vam pomoći to - rekao je Mešalić.

Mioković mu je poručio da ga smijeni, a Mešalić je kazao da ga neće on smijeniti nego HDZ.

Predsjedavajući mu je nakon toga oduzeo riječ.