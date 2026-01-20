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IZRAZILI ZABRINUTOST

BH novinari: Sramotna šutnja institucija o postupku hrvatskih vlasti prema novinaru Avdiću

Zabrana ulaska bh. novinaru u Hrvatsku bez jasnog obrazloženja predstavlja opasan i neprihvatljiv presedan u državama članicama EU, poručili su

BH novinari: Sramotna šutnja institucija o postupku hrvatskih vlasti prema Avdiću. Facebook / A. Ovčina / Avaz

M. Až.

20.1.2026

Udruženje BH novinari izrazilo je duboku zabrinutost zbog činjenice da zastupnici vladajućih stranaka Trojke i HDZ-a u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) nisu podržali Deklaraciju o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, iako je riječ o slučaju koji direktno zadire u slobodu izražavanja, slobodu kretanja i sigurnost novinara. Ovakav ishod parlamentarne rasprave predstavlja propust institucije da reagiraju principijelno i bez političkih kalkulacija na očigledno kršenje međunarodnih standarda ljudskih prava, kao i vlastitu spremnost da javno pošalju jasnu poruku o zaštiti novinara i državljanina BiH.

Kao najviše zakonodavno i predstavničko tijelo, Federalni parlament nema luksuz političke neutralnosti ili „suzdržanosti“ u odnosu na zaštitu prava bilo kojeg čovjeka u Federaciji BiH, uključujući i novinara Avdića, čija je prava hrvatska država brutalno prekršila. Posebno zabrinjava činjenica da je neusvajanje jedinstvene reakcije u Parlamentu FBiH rezultat političkih preferencija pojedinih stranaka i njihovih zastupnika, umjesto poštivanja ustavnih odredbi ovog entiteta koje štite cijeli spektar ljudskih prava i sloboda, među kojima i pravo na slobodu kretanja i slobodu izražavanja. U tom kontekstu, BH novinari naglašavaju kako Parlament FBiH, kao i druga tijela izvršne i zakonodavne vlasti imaju dužnost principijelno i sveobuhvatno štititi ustavna prava slobode novinara/ki unutar državnih granica ali i van njih, ako ih krše druge države. Svako drugačije postupanje relativizira odgovornost entiteta i države u zaštiti slobode medija, te normalizira institucionalnu šutnju pred krajnje zabrinjavajućim pravnim presedanom iza kojeg stoje vlasti Hrvatske.

Podsjećamo, novinaru i uredniku portala Istraga Avdi Avdiću je 12. novembra 2025. godine zabranjen ulazak u Hrvatsku, bez ikakvog službeno obrazloženog razloga. Do danas, hrvatske vlasti i nadležne institucije nisu odgovorile na zahtjeve za pojašnjenje ove odluke iako su im se zvanično obratile institucije Bosne i Hercegovine, kao i regionalna mreža SafeJournalists te Evropska federacija novinara (EFJ).

Zabrana ulaska bh. novinaru u Hrvatsku bez jasnog obrazloženja predstavlja opasan i neprihvatljiv presedan u državama članicama Evropske unije. Prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i standardima Vijeća Evrope, države EU imaju pozitivnu obavezu da štite slobodu izražavanja, slobodu medija i sigurnost novinara, a svako ograničenje ovih prava mora biti zakonito, nužno i jasno obrazloženo. Kao članica EU, Republika Hrvatska ima viši stepen odgovornosti da ove standarde ne samo formalno poštuje, već i dosljedno primjenjuje u praksi. Mjera zabrane ulaska na teritoriju članice EU, donesena bez jasne pravne osnove i transparentnog postupanja, može imati sigurnosno zabrinjavajući efekat ne samo za novinara Avdića, nego i na cjelokupnu novinarsku zajednicu u regiji Zapadnog Balkana.

BH novinari također javno pozivaju Ministarstvo vanjskih poslova BiH da bez odlaganja reaktivira ranije upućeni dopis Ambasadi Hrvatske u BiH i istraje u zahtjevu za jasnim, pisanim i zvaničnim obrazloženjem zabrane ulaska Avdi Avdiću, te da o ishodu tog postupka pravovremeno informira javnost. Naglašavamo da je obaveza MVP da štiti prava svih državljana BiH u ovakvim slučajevima, bez obzira na njihovu profesiju. 

# AVDO AVDIĆ
# BH NOVINARI
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