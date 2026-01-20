BH novinari: Sramotna šutnja institucija o postupku hrvatskih vlasti prema novinaru Avdiću

Udruženje BH novinari izrazilo je duboku zabrinutost zbog činjenice da zastupnici vladajućih stranaka Trojke i HDZ-a u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) nisu podržali Deklaraciju o osudi zabrane ulaska novinaru Avdi Avdiću u Republiku Hrvatsku, iako je riječ o slučaju koji direktno zadire u slobodu izražavanja, slobodu kretanja i sigurnost novinara. Ovakav ishod parlamentarne rasprave predstavlja propust institucije da reagiraju principijelno i bez političkih kalkulacija na očigledno kršenje međunarodnih standarda ljudskih prava, kao i vlastitu spremnost da javno pošalju jasnu poruku o zaštiti novinara i državljanina BiH.

Kao najviše zakonodavno i predstavničko tijelo, Federalni parlament nema luksuz političke neutralnosti ili „suzdržanosti“ u odnosu na zaštitu prava bilo kojeg čovjeka u Federaciji BiH, uključujući i novinara Avdića, čija je prava hrvatska država brutalno prekršila. Posebno zabrinjava činjenica da je neusvajanje jedinstvene reakcije u Parlamentu FBiH rezultat političkih preferencija pojedinih stranaka i njihovih zastupnika, umjesto poštivanja ustavnih odredbi ovog entiteta koje štite cijeli spektar ljudskih prava i sloboda, među kojima i pravo na slobodu kretanja i slobodu izražavanja. U tom kontekstu, BH novinari naglašavaju kako Parlament FBiH, kao i druga tijela izvršne i zakonodavne vlasti imaju dužnost principijelno i sveobuhvatno štititi ustavna prava slobode novinara/ki unutar državnih granica ali i van njih, ako ih krše druge države. Svako drugačije postupanje relativizira odgovornost entiteta i države u zaštiti slobode medija, te normalizira institucionalnu šutnju pred krajnje zabrinjavajućim pravnim presedanom iza kojeg stoje vlasti Hrvatske.