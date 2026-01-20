Video / Građani o poskupljenju hljeba: To nije normalno, katastrofa, penzionerima je najgore!

Građani širom Bosne i Hercegovine sve češće primjećuju da cijene hljeba u pekarama i trgovinama dostižu 2,5, pa čak i 3 KM, iako je za pojedine vrste na snazi ograničena cijena. Istovremeno poskupljuju i drugi pekarski proizvodi – kifle, somuni, peciva i bureci, što dodatno opterećuje kućne budžete u vrijeme kada su i ostale osnovne životne namirnice već značajno poskupjele.

Posebno su pogođeni penzioneri, koji već godinama upozoravaju da s primanjima ne mogu pratiti konstantan rast cijena. Za njih je poskupljenje hljeba, osnovne životne namirnice, još jedan ozbiljan udar na ionako skroman budžet.

Kažu da svako novo povećanje cijena smanjuje mogućnost da podmire osnovne potrebe, dok svaki odlazak u pekaru ili prodavnicu nosi novo neprijatno iznenađenje.

Šta o svemu misle oni koji najteže podnose poskupljenja – pitali smo penzionere. Njihove odgovore možete pogledati u videosnimku na početku teksta.

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