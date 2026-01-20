Pripadnik četničkog pokreta iz Srbije sa šajkačom provocirao ispred Memorijalnog centra u Srebrenici

Članovi desničarske organizacije “Junak” iz Srbije su se, uoči praznika Bogojavljenja, slikali u dvorištu pravoslavne crkve u Srebrenici, uz poruku koju je Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici, uputio prilikom ulaska u ovaj grad u julu 1995. godine, prenosi Detektor.

Na fotografiji, koja je objavljena na Instagram profilu “junak_srb”, grupa mladih ljudi stoji u društvu srebreničkog popa Aleksandra Mlađenovića, dok jedan od njih drži tablu s nekadašnje Ulice Reufa Selmanagića Crnog.

U opisu fotografije piše: “Evo nas 18. januara 2026. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskog poklanjamo srpskom narodu ovu fotografiju.” Ove riječi simboliziraju ono što je rekao Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS) koji je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, kada je ulazio u ovaj grad 1995. godine.

- Evo nas u srpskoj Srebrenici 11. jula 1995. Uoči još jednog velikog srpskog svetog dana, dajemo ovaj grad srpskom narodu. Napokon je došlo vrijeme da poravnamo račune s Turcima prvi put nakon ustanka protiv osmanske vlasti - rekao je Ratko Mladić.

Naviknuti na provokacije

Šehida Abdurahmanović, koja se u Potočare vratila prije više od 20 godina, kaže kako je toliko navikla na provokacije da više ne obraća pažnju.

- Nije ti lijepo, ali moraš s time da živiš, niko ništa ne poduzima, mi obični ljudi to ne može promijeniti. Molimo Boga da samo ne bude rata i nemira - kaže Abdurahmanović.

Ona podsjeća kako se u Srebrenici nekada po Reufu Selmanagiću Crnom zvala osnovna škola u kojoj je radio njen muž, koji je ubijen u ovom gradu 1992. godine.

Iste poruke članovi organizacije “Junak” iz Srbije postavljali su u protekle dvije godine, uoči praznika Bogojavljenja. Na njihovom profilu piše kako se bave humanitarnim radom i da im je sjedište u Srbiji. Detektor je pokušao stupiti u kontakt s Draganom Grmušom, članom ove organizacije, ali on nije odgovarao na pozive i poruke.

Ćamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, kaže kako od kraja rata do danas povratnici trpe posljedice negiranja, veličanja i slavljenja ratnih zločinaca, a da historijski revizionizam potiču i institucije Republike Srpske.

- Šta onda očekivati od generacija koje odrastaju na jednom mitomanskom narativu? Više ne znate da li je to pokušaj provokacije ili njihov stvarni stav. Velika je razlika ukoliko to rade generacije koje znaju da time žele nešto isprovocirati i generacije koje su indoktrinirane i ubijeđene da je to tako - ističe Duraković.

Na poznatom TV snimku iz Srebrenice, koji je korišten u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), dok Mladić ulazi u grad koji je VRS zauzela, on naređuje jednom vojniku da se ukloni tabla s nazivom ulice koja je nosila ime Reufa Selmanagića Crnog — partizanskog borca iz Drugog svjetskog rata i lokalnog heroja.

- Frapantna činjenica je da pored sistema vlasti imate Srpsku pravoslavnu crkvu, koja to promoviše i odgaja takve generacije. Na toj slici vidite pravoslavnog sveštenika, slika je nastala pred hramom. Nisu problem djeca koja ne znaju istinu. Njima je neko lagao godinama, to je narativ mitomanije na kojem žele da podižu buduće generacije. To je problem, ne samo nama nego i srpskom narodu - ističe Duraković.

Pop Mlađenović se javio na poziv novinara Detektora, ali je samo kratko poručio da nema komentar i nije htio dalje razgovarati.

Mladić, bivši komandant VRS-a, u junu 2021. godine je pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Incident u Potočarima

Ispred Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici u subotu, 17. januara, desio se incident kada je čovjek s kapom šajkačom, s kokardom, došao ispred kompleksa i fotografisao se. Prema informacijama do kojih je došao Detektor, tu su bili portiri Memorijalnog centra, a uključila se i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela i pripadnici Policijske stanice u Srebrenici.

Glasnogovornica Memorijalnog centra Almasa Salihović kaže da su tog dana bili prisutni samo portiri Memorijalnog centra, s obzirom da je bio vikend i nije bilo najavljenih posjeta, te da niko osim njih nije bio u kompleksu.

Kako je navela, u slučaj su se uključili pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, koja obezbjeđuje prostor Memorijalnog centra, te pozvali i pripadnike Policijske stanice u Srebrenici.

- Čovjek je prišao Memorijalnom centru sa četničkim obilježjima i stao ispred. Prišli su njemu i zamolili ga da to ne radi, pošto s takvim obilježjima vrijeđa žrtve i preživjele, i da se udalji s lica mjesta. Potom su pozvani policajci iz policijske stanice i odveli čovjeka - kazala je Salihović i dodala da je čovjek govorio da je ovo srpska zemlja.

Salihović je rekla da se radi o osobi koja nije državljanin Bosne i Hercegovine, nego Srbije.

- Jedan je od aktivnih članova Četničkog pokreta Sremska Mitrovica čiji profil ima na Facebooku, ako nije i predsjednik Četničkog pokreta - navela je.

Na Facebook profilu Četničkog pokreta Sremska Mitrovica objavljene su fotografije, među kojima je i ona s čovjekom ispred Memorijalnog centra.