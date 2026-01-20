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VISOKI PREDSTAVNIK

Šmit se sastao s Cvitanovićem: Razgovarali o izbornim reformama i državnoj imovini

Od najveće je važnosti da građani vjeruju u izborni proces i znaju da će njihov glas biti prebrojan onako kako je dat, poručio je Šmit

Šmit i Cvitanović. Platforma X

M. Až.

20.1.2026

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se danas u Sarajevu s Ilijom Cvitanovićem, predsjednikom HDZ-a 1990, s kojim je razgovarao o ključnim političkim pitanjima važnim za funkcionisanje države i jačanje demokratskih procesa.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena unapređenju integriteta izbornog procesa, s fokusom na uvođenje savremenih izbornih tehnologija koje bi trebale osigurati veću transparentnost i povjerenje građana u izbore. Sagovornici su također razgovarali o pitanju državne imovine, koje već duže vrijeme predstavlja jedno od otvorenih političkih i pravnih pitanja u Bosni i Hercegovini.

- Od najveće je važnosti da građani vjeruju u izborni proces i znaju da će njihov glas biti prebrojan onako kako je dat - naglasio je visoki predstavnik.

# OHR
# HDZ 1990
# ILIJA CVITANOVIĆ
# BIH
# CHRISTIAN SCHMIDT
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