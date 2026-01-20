Sutkinja Sena Uzunović: Izgovorio je rečenicu koja me zaista prepala

Sutkinja Suda Bosne i Hercegovine Sena Uzunović izjavila je na suđenju za ometanje rada pravosuđa da je poruku dvojice muškaraca, objavljenu na društvenoj mreži TikTok, shvatila kao prijetnju i pokušaj zastrašivanja. Prema njenim riječima, sporni snimak vidjela je slučajno dan prije izricanja presude u predmetu protiv Milorada Dodika.

Uzunović je ispričala da je tog dana instalirala TikTok kako bi pogledala šaljivi video koji su joj poslali prijatelji, te da joj se prilikom pregledavanja pojavio snimak u kojem joj se dvojica muškaraca direktno obraćaju, prenosi Detektor.ba.

Poruke shvaćene kao prijetnja

Sutkinja je navela da je u videu jedan od muškaraca rekao: "Mi nju čekamo", dok je drugi dodao: "Ako se Mile dirne, to je kao da si dirnuo u osinjak." Uzunović je kazala da ju je ta poruka ozbiljno uznemirila i da ju je shvatila kao otvorenu prijetnju. Drugog muškarca sa snimka identifikovala je kao optuženog Ljubana Vukovića.

- Ja sam tu poruku zaista doživjela kao prijetnju i zastrašivanje - rekla je Sena Uzunović. Dodala je da je snimak odmah proslijedila Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.

Svjedočeći pred sudom, Uzunović je navela i da je tokom postupka protiv Milorada Dodika bila izložena snažnom medijskom pritisku, kao i direktnim i indirektnim prijetnjama, ne samo ona nego i članovi njene uže porodice, od kojih su neki radili u Republici Srpskoj.

Na pitanje branioca Slobodana Perića koje je riječi konkretno doživjela kao prijetnju, sutkinja je ponovila da su to poruke da je "čekaju" i da je "diranje Dodika diranje u osinjak". Dodala je da je u tom periodu izbjegavala pratiti medije i društvene mreže te da je sporni snimak vidjela isključivo slučajno. Istakla je i da su zabilježeni još neki slučajevi njenog ugrožavanja koji nisu povezani s ovom dvojicom muškaraca.

Uzunović je naglasila da nije poznavala okolnosti života Ljubana Vukovića na koje se pozivala odbrana i da je obojicu muškaraca prvi put vidjela upravo na tom snimku. Na pitanje da li traži njegovu osudu, odgovorila je da kao oštećena ne podnosi imovinsko-pravni zahtjev jer se pretrpljeni strah ne može nadoknaditi novcem te da je odluka o krivici isključivo na sudu i tužilaštvu.

Priznanje krivice i nastavak postupka

Na ročištu je saslušan i jedan svjedok čiji identitet i sadržaj iskaza nisu objavljeni zbog prirode posla koji obavlja. Zajedno s Ljubanom Vukovićem, za zastrašivanje sutkinje bio je optužen i Marko Plavšić, koji je u septembru prošle godine osuđen na jednu godinu zatvora nakon što je priznao krivicu.

Podsjeća se da je Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, ranije osuđen na godinu zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, uz zabranu obavljanja funkcije.

Nastavak suđenja Ljubanu Vukoviću bit će zakazan naknadno.