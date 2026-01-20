Tikveša za "Avaz": Jako malo je urađeno na poboljšanju kvaliteta zraka, posebno je teška situacija u Kaknju

Vlada Kantona Sarajevo ukinula je epizodu „Uzbuna“ zbog značajnog poboljšanja kvaliteta zraka na području četiri gradske općine i općine Ilidža, potvrđeno je na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Manje koncentracije zagađujućih materija

Predsjednik Udruženja Eko tim Rijad Tikveša za „Avaz“ komentarisao je trenutnu situaciju i perspektivu u vezi sa kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo:

– Kvalitet zraka direktno utiče na ljudsko zdravlje i kvalitet života, i tu nema mjesta kompromisima. Svi moramo imati čist zrak. Svjedočimo da se vremenske prilike mijenjaju iz sata u sat. Možda je ukidanje ove mjere moglo biti i ranije, s obzirom na analize koncentracije zagađujućih materija – kazao je Tikveša za „Avaz“.

Dodao je da trenutno postoje određene koncentracije zagađujućih materija, ali one nisu u količinama koje bi trebale izazvati zabrane.

– Sa 20. januarom 2026. u Sarajevu raspon čestica PM2,5 iznosi između 49 i 80 mikrograma po metru kubnom, dok je granična vrijednost koju preporučuje Evropska unija 25 mikrograma – objasnio je Tikveša za „Avaz“.

– Kada koncentracije na tri od sedam mjernih stanica u Kantonu Sarajevo porastu preko 200 mikrograma, tada se donose mjere ograničenja. Kvalitet zraka jako zavisi od vremenskih uslova, a male promjene u temperaturi ili proboj temperaturne inverzije mogu dovesti do značajnog poboljšanja ili pogoršanja – naglasio je Tikveša za „Avaz“.

U Kaknju visoke koncentracije sumpor-dioksida

Ipak, istakao je da situacija u drugim dijelovima BiH nije jednako dobra.

– Primjerice, u Kaknju su zabilježene izuzetno visoke koncentracije sumpor-dioksida, skoro 1200 mikrograma po metru kubnom, dok je dozvoljena granična vrijednost 350 mikrograma, i to ne više od tri puta godišnje – upozorio je Tikveša za „Avaz“.