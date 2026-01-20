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UDRUŽENJE "EKO TIM"

Tikveša za "Avaz": Jako malo je urađeno na poboljšanju kvaliteta zraka, posebno je teška situacija u Kaknju

Kvalitet zraka direktno utiče na ljudsko zdravlje i kvalitet života, i tu nema mjesta kompromisima, poručuje Tikveša za "Avaz"

Rijad Tikveša, predsjednik Udruženja Eko tim. Alfa TV

Z. Voloder

20.1.2026

Vlada Kantona Sarajevo ukinula je epizodu „Uzbuna“ zbog značajnog poboljšanja kvaliteta zraka na području četiri gradske općine i općine Ilidža, potvrđeno je na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Manje koncentracije zagađujućih materija

Predsjednik Udruženja Eko tim Rijad Tikveša za „Avaz“ komentarisao je trenutnu situaciju i perspektivu u vezi sa kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo:

– Kvalitet zraka direktno utiče na ljudsko zdravlje i kvalitet života, i tu nema mjesta kompromisima. Svi moramo imati čist zrak. Svjedočimo da se vremenske prilike mijenjaju iz sata u sat. Možda je ukidanje ove mjere moglo biti i ranije, s obzirom na analize koncentracije zagađujućih materija – kazao je Tikveša za „Avaz“.

Dodao je da trenutno postoje određene koncentracije zagađujućih materija, ali one nisu u količinama koje bi trebale izazvati zabrane.

– Sa 20. januarom 2026. u Sarajevu raspon čestica PM2,5 iznosi između 49 i 80 mikrograma po metru kubnom, dok je granična vrijednost koju preporučuje Evropska unija 25 mikrograma – objasnio je Tikveša za „Avaz“.

– Kada koncentracije na tri od sedam mjernih stanica u Kantonu Sarajevo porastu preko 200 mikrograma, tada se donose mjere ograničenja. Kvalitet zraka jako zavisi od vremenskih uslova, a male promjene u temperaturi ili proboj temperaturne inverzije mogu dovesti do značajnog poboljšanja ili pogoršanja – naglasio je Tikveša za „Avaz“.

U Kaknju visoke koncentracije sumpor-dioksida

Ipak, istakao je da situacija u drugim dijelovima BiH nije jednako dobra.

– Primjerice, u Kaknju su zabilježene izuzetno visoke koncentracije sumpor-dioksida, skoro 1200 mikrograma po metru kubnom, dok je dozvoljena granična vrijednost 350 mikrograma, i to ne više od tri puta godišnje – upozorio je Tikveša za „Avaz“.

Na pitanje o tome da li je u posljednjih nekoliko godina urađeno dovoljno na poboljšanju kvaliteta zraka, Tikveša je bio kritičan:

– Jako malo je urađeno. Švedska je donirala sredstva preko UNDP-a za zamjenu nekoliko sistema grijanja, ali brzina i kvalitet rada na ovom pitanju nisu zadovoljavajući. Imamo između 30.000 i 40.000 domaćinstava u okolini Sarajeva koja se griju na drvo, ugalj i druga alternativna goriva, što je ogroman problem – istakao je za „Avaz“.

Problem predstavljaju i stara vozila

Naglasio je i problem sa starim vozilima koja nemaju ispravne katalizatore ili DPF filtere, što dodatno doprinosi zagađenju.

– Rješavanje problema zagađenja zraka trebalo je početi prije 20 godina. Iako postoje određene strategije i planovi, one moraju biti jedinstvene i sistematski se provoditi. Ako znamo da je potrebno zamijeniti peći u 30 do 40 hiljada domaćinstava, trebamo napraviti jasan plan za narednih 5 do 10 godina, bez obzira na političke opcije – poručio je Tikveša za „Avaz“.

# ZAGAĐENJE ZRAKA
# SARAJEVO
# KAKANJ
# RIJAD TIKVEŠA
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