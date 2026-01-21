Kemal Monteno: 11. godišnjica smrti najboljeg bh. kantautora

Na današnji dan 2015. godine, u Zagrebu je preminuo Kemal Monteno, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih kantautora, pjevača i šansonijera. Posljednjih dana života borio se s pneumonijom i sepsom koje su nastale kao komplikacije nakon transplantacije bubrega. Pokopan je sedmicu kasnije, 28. januara, na sarajevskom gradskom groblju Bare. U karijeri dugoj 45 godina objavio je četrdesetak autorskih gramofonskih ploča i albuma. Svevremenski hitovi Monteno je rođen 1948. godine u Sarajevu, otac mu je bio Italijan, a majka Bošnjakinja. Nastupom na festivalu "Vaš šlager sezone" 1967. godine s autorskom pjesmom "Lidija” počeo je svoju iznimno bogatu i uspješnu karijeru. Odmah je postao miljenik festivalske publike u Sarajevu, gdje je redovno odnosio prve nagrade kao izvođač, autor muzike i teksta. Na festivalu "Vaš šlager sezone", kojem je ostao trajno vjeran, nastale su neke od njegovih najljepših šansona, a krajem 1970-ih tu su izvedene i njegove najljepše pjesme posvećene gradu i domovini, svojevrsne himne, "Zemljo moja" i "Sarajevo, ljubavi moja". Monteno je napisao i mnogo hitova najpoznatijim imenima bh. i regionalne estrade koji su zbog nježnog, sentimentalnog Montenovog kantautorskog stila često odudarali od mainstreama svog vremena.

Džon Kauč Adams . Cornwalls.co.uk Džon Kauč Adams . Cornwalls.co.uk

Umro engleski astronom i matematičar Džon Kauč Adams 1892. - Umro engleski astronom i matematičar Džon Kauč Adams (John Couch), profesor Univerziteta u Kembridžu, koji je 1845., na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana, prvi odredio putanju i približan položaj do tada nepoznate planete Neptun. 1894. - Preminuo pjesnik Vojislav Ilić, utemeljitelj realizma u srpskoj poeziji, sin također pjesnika Jovana Ilića. Poezija je za njega bila utočište i izvor zaborava. U trenucima melanholije i elegičnosti bio je najjači i najprirodniji, te su i njegove najbolje pjesme iz niza „Elegija“. 1905. - Rođen francuski modni dizajner Kristijan Dior (Christian), jedan od najvećih "modnih diktatora" u svijetu nakon Drugog svjetskog rata. Osnovao je jednu od najpoznatijih modnih kuća u svijetu, koja nosi njegovo ime „Christian Dior“. Preminuo je 23. oktobra 1957. godine. 1922. - Američki glumac i pjevač Aristotelis Teli Savalas (Telly), rođen je na današnji dan. Najbolja uloga, koja je obilježila njegovu karijeru, bila je poručnika Tea Kodžaka (Theo Kojak) u kriminalističkoj dramskoj seriji „Kojak“. Proslavio se i ulogom Džejmsa Bonda Ernsta Stavra Blofelda (James) u filmu „O tajnoj službi njenog veličanstva“. Preminuo je 22. januara 1994., dan nakon proslave svog 72. rođendana. 1924. - Umro Vladimir Iljič Lenjin, revolucionar, državnik, pravnik, filozof i publicist, predvodnik Oktobarske revolucije 1917. u Rusiji. Osnivač je prve komunističke partije i Kominterne, utemeljitelj Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike i Sovjetskoga Saveza. Mjeri li se važnost historijskih osoba dosegom, opsegom i dubinom njihovog utjecaja u oblikovanju svijeta, Lenjin je, prema mišljenju gotovo svih historičara, jedna od najvažnijih ličnosti 20. stoljeća. 1924. - Rođen Alfred Hotorn (Hawthorne), najpopularniji britanski komičar. Najpoznatiji je po ulozi čuvenog Benija Hila (Benny Hill). Prvi televizijski nastup Horton je imao 1949. u emisiji „Hi, there“, a nakon toga je počeo raditi na radiju. Šest godina kasnije, na BBC-u je angažiran za humorističnu emisiju „The Benny Hill Show“, u kojoj je nastupao sve do 1989. godine. 1938. - Preminuo francuski filmski reditelj Žorž Melijes (Georges Melies), koji se smatra prvim filmskim rediteljem i prvim sineastom. Domišljat i tehnički obrazovan, prenio je na film pozorišnu podjelu na činove, scenografiju, kostimografiju, način glume i maskiranje. Pronašao je sistem korištenja trikova, što mu je omogućilo da u ateljeu snima filmove fantastike. Snimio je gotovo 500 filmova, uključujući "Put na Mjesec", preteču svemirskih filmskih avantura.

Plasido Domingo . Salvemusic.com.ua Plasido Domingo . Salvemusic.com.ua

Rođen Plasido Domingo, jedan od najvećih svjetskih tenora 1941. - Rođen Plasido Domingo (Placido), španski operski pjevač, jedan od najvećih svjetskih tenora u drugoj polovini 20. stoljeća. Njegov jedinstveni, dramatični glas je raspona više od četiri pune oktave. Domingo je pjevao u više uloga (136) nego ijedan drugi tenor u historiji. Osim toga, i dirigent i intendant je opera u Vašingtonu i Los Anđelesu. Jedan od njegovih najpoznatijih nastupa je koncert povodom otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji, 1990. godine, koji je održao zajedno s Lučijanom Pavarotijem (Luciano Pavarotti) i Hozeom Karerasom (Jose Carreras). 1948. - Umro italijanski kompozitor i učitelj njemačkog porijekla Ermano Volf-Ferari (Ermanno Wolf-Ferrari), obnovitelj italijanske komične opere. Najpoznatija djela: opere "Četiri grubijana", "Radoznale žene", "Škola za očeve", "Suzanina tajna". 1950. - Preminuo engleski pisac Džordž Orvel (George Orwell), čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Najpoznatija djela: romani "1984", "Životinjska farma", eseji "U kitu", "Kritički eseji", "Lov na slona", "Engleska, vaša Engleska". 1954. - SAD su porinule prvu podmornicu na atomski pogon "Nautilus". 1959. - Preminuo američki filmski režiser i producent Sesil B. de Mil (Cecil Blount DeMille), autor mnogih vesterna, melodrama, komedija i pseudohistorijskih spektakala prema nekom biblijskom motivu. Oskara je osvojio 1952. godine za film “Najveća predstava na svijetu”. Ostali filmovi: "Virdžinijanac", "Djevojka za zlatnog zapada", "Karmen", "Mala Amerikanka", "Ne mijenjaj svog muža", "Deset zapovijesti", "Trijumf", "Burlaci sa Volge", "Kralj kraljeva", "Čikago", "Božanske djevojke", "Dinamit", "U znaku krsta", "Kleopatra", "Avanture Bufalo Bila", "Pacifik ekspres", "Samson i Dalila".

Halid Muslimović . Vecernji.hr Halid Muslimović . Vecernji.hr